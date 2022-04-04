INDIANA — Fountain Central Jr-Sr High School has announced its honor roll for Term Two, Grading Period One.
Those students include:
Freshman
All A Honor Roll
Caitlin Crowder, Bryson Davis, Josephine Harshbarger, Hadlee McBride, Levi Miller, Alexandar Pavey, Hannah Prickett, Rylee Simko, Katielynn Wadhams
A/B Honor Roll
Yeneisy Benavides, Levi Cox, Ayden Donaldson, Jose Duarte-Grajales, Jayden Hart, Brailey Hoagland, Dallas Hoagland, Alydia Mellady, Chloe Morgan, Sabastian Myers, KayLee Spragg, Brian Stout, Erin Volk, Krystal Williams, Lexi Willoughby, Hudson Young
Sophomores
All A Honor Roll
Tiffany Bolin, Anahi Izquierdo-Ramirez, Wesley Jackson, Kacey Kirkpatrick, Samantha Krout, Kameran Krug, Lainey Leslie, Jaylin Payne, Connor Robinson, Haley Webb
A/B Honor Roll
Owen Acton, Noah Armstrong, Morgan Brown, Maddox Carson, Kiera Coffenberry, Taden Dahl, Elijah Davis, Avery Donaldson, Kendall Eberly, Waylon Frazee, Cole Garbison, Isaac Gayler, Ava Ginter, Wyatt Goings, Alexander Harman, Willard Harmon, Andres Hernandez, Ryelee Mains, Alexis Myers, Aiden Owen,
Brayden Prickett, Ely Thompson, Breann Townsend, Dawson Woodard
Juniors
All A Honor Roll
Luke Foxworthy, Noah Fruits, Lukas Miller, Samuel Morris, Marylee Muniz-Dominguez, Chase Witsman
A/B Honor Roll
Hunter Blankenship, Aidan Clodfelter, Kira Grimes, Ethan Mellady, Hallie Murphy, Madison Oilar, Colin Severs, Erin Sillery, Nola Walls, Karson Wolf, Hannah Wood
Seniors
All A Honor Roll
Larissa Bowers, Andrew Duncan, Lillianne Fishero, Chloe Golia, Jacob Harshbarger, Jerzi Hershberger-Simmons, Aubrey Hicks, Sydney Houmes, Emily Jimenez, Emily Keeling, Kaydyn Kiger, Willow Marcum-Walsh, Seth Martin, Jared McCarthy, Maddie Medley, Carter Merryman, Cassadi Parks, Dania Pesquera Aguirre, Austin Pickett, Courtney Sims, Nathan Solomon, Nicholas Swenson, Taylor York
A/B Honor Roll
Imanol Barradas Jimenez, Bryan Chirinos Flores, James Douglas, Ray Duncan, Hayleigh Elkins, Michael Geller, Madison Inman, Gavin Kiger, Mikayla Kiger, Layen Lynch, Larissa McMahan, Jordan Melvin, William Meyer, Nathan Newell, Chaney Patton, Brian Plunkett, Fellanie Pritchard, Gavin Simmons, Dylan Songer, Cheyanne Thompson, Miles Verhey