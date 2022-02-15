Fountain Central Jr-Sr High School
2021- 2022 Term 1 Grading Period Final
Grade 9
All A Honor Roll
Caitlin Crowder, Bryson Davis, Josephine Harshbarger, Brailey Hoagland, Hadlee McBride, Alydia Mellady, Chloe Morgan, Alexandar Pavey, Rylee Simko, Katielynn Wadhams
A/B Honor Roll
Haylee Blann, Levi Cox, Ayden Donaldson, Jose Duarte-Grajales, Carleigh Geller, Kayleigh Geller, Madalynn Jackson, Levi Miller, Madisyn Morgan, Sabastian Myers, Hannah Prickett, Dallas Simmons, Brian Stout, Camila Luna, Erin Volk, Krystal Williams, Hudson Young
Grade 10
All A Honor Roll
Joshua Hannan, Andres Hernandez, Anahi Izquierdo-Ramirez, Wesley Jackson, Kacey Kirkpatrick, Samantha Krout, Lainey Leslie, Jaylin Payne, Brayden Prickett, Connor Robinson, Haley Webb
A/B Honor Roll
Owen Acton, Noah Armstrong, Tiffany Bolin, Katelynn Brown, Morgan Brown, Taden Dahl, Elijah Davis,
Allison Dawson, Avery Donaldson, Kendall Eberly, Cole Garbison, Ava Ginter, Wyatt Goings, Kameran Krug, Mikaylee Meyer, Alexis Myers, Marvin Olvera-Barradas, Aiden Owen, Kyle Slinker, Ely Thompson,
Ethan Wigley, Koby Wolf
Grade 11
All A Honor Roll
Shakira Blue, Ethen Campbell, Luke Foxworthy, Noah Fruits, Ethan Mellady, Lukas Miller, Samuel Morris,
Marylee Muniz-Dominguez, Erin Sillery, Chase Witsman
A/B Honor Roll
Hunter Blankenship, Caven Brown, Ethan Franklin, Hallie Murphy, Madison Oilar, Nola Walls, Karson Wolf,
Hannah Wood
Grade 12
All A Honor Roll
Andrew Duncan, Hayleigh Elkins, Lillianne Fishero, Chloe Golia, Jerzi Hershberger-Simmons, Sydney Houmes, Emily Keeling, Kaydyn Kiger, Willow Marcum-Walsh, Seth Martin, Jared McCarthy, Maddie Medley, Jordan Melvin, Carter Merryman, Nathan Newell, Gilbert Olvera Barradas, Austin Pickett,
Nicholas Swenson
A/B Honor Roll
Imanol Barradas Jimenez, Larissa Bowers, Bryan Chirinos Flores, James Douglas, Ray Duncan, Kendra Earlywine, Angela Gonzalez, Jacob Harshbarger, Madison Inman, Cesar Izquierdo-Ramirez, Emily Jimenez,
Mikayla Kiger, Larissa McMahan, Angel Muniz Montero, Cassadi Parks, Chaney Patton, Dania Pesquera, Aguirre Zane Reitz, Gavin Simmons, Courtney Sims, Nathan Solomon, Dylan Songer, Haley Webb