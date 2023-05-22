Covington High School recently announced awards and college scholarships.
They include:
Valedictorian: Evan Norton
Salutatorian: Ashlynn Livengood, Conlan Moore
Indiana Academic Honors: Aubrey Allison, Zach Eaton, Erica Estes, Jackson Frieze, Kavan Fye, Dane Gerling, Halle Grady, Duncan Keller, Lauryn Kempen, Jackson Kindell, Quinton Lancaster, Ashlynn Livengood, Conlan Moore, Lily Mullins, Evan Norton, Myles Potter, Tanner Schaeffer, Allie Seldomridge, Ty Smaltz, Luke Stewart, Micah Stonecipher, Lauren Vale, Wyatt Woodrow, Layton Wooster
Indiana Technical Honors: Bailey Coffing, Duncan Keller, Quinton Lancaster, Zachary McConnell, Lily Mullins, Caleb Nemecz, Kaleb Parkhurst, Tanner Schaeffer, Allie Seldomridge, Ethan Wise, Layton Wooster
Magna Cum Laude: Erica Estes, Kavan Fye, Halle Grady, Lauryn Kempen, Jackson Kindell, Ashlynn Livengood, Conlan Moore Evan Norton, Kaleb Parkhurst, Briel Richardson, Ty Smaltz, Micah Stonecipher, Samantha Swift, Lauren Vale
National Honor Society: Aubrey Allison, Shayla Dunbar, Erica Estes, Kavan Fye, Lauryn Kempen, Ashlynn Livengood, Isabella Lynch, Conlan Moore, Evan Norton, Myles Potter, Tanner Schaeffer, Ty Smaltz, Micah Stonecipher, Lauren Vale, Wyatt Woodrow
WRCTE Honor Society: Isabella Lynch, Avery Norton, Ethan Wise, Ethan Witwer
Graduates of Thompson's College of Cosmetology: Te'Aira Bryant, Bailey Coffing, Avery Jumps, Annilly Krout
WRC Academic All Conference: Halle Grady, Lauryn Kempen, Jackson Kindell, Ashlynn Livengood, Conlan Moore, Evan Norton, Kaleb Parkhurst, Ty Smaltz, Micah Stonecipher, Lauren Vale, Wyatt Woodrow
College Scholarships:
Indiana State University - Academic Merit Scholarship: Shayla Dunbar
Indiana University Purdue University Indianapolis:Jaguar Excellence Award: Erica Estes, Ashlynn Livengood
IUPUI Dean of Science Scholarship, WISH (Women in Science Housing) Scholarship: Erica Estes
Indiana Wesleyan University:
Deans Scholarship: Halle Grady, Lauryn Kempen
Indiana Frank O'Bannon Grant, University Grant: Lauryn Kempen
Oregon State University - Provost Scholarship: Myles Potter
Purdue University:
Winifred B Bilsland Memorial Scholarship: Kavan Fye, Ty Smaltz
Kelly and Margaret O'Neall Scholarship, Purdue National Recognition Scholarship: Kavan Fye
Ron Rice Scholarship, Fred J Babel Food Science Scholarship, Margaret & John Weeks Scholarship: Micah Stoncecipher
University of South Florida:
Golden Achievement Tuition & Fee Waiver, Golden Achievement Scholarship, National Merit Scholarship: Evan Norton
SCHOLARSHIPS:
Covington Youth Soccer Scholarship: Erica Estes, Bradley Lewsader, Isabella Lynch, Layton Wooster
Dr. Leonard R. Orr Memorial Scholarship: Isabella Lynch, Conlan Moore
Linda Smith-Cope/Rolling Thunder Scholarship: Micah Stonecipher
Raymond E & Helen Ricketts Scholarship: Bradley Lewsader, Lauren Vale
Sentry Roofing Scholarship: Micah Stonecipher, Layton Wooster
Tri Kappa Scholarship: Kavan Fye, Ashlynn Livengood, Evan Norton, Micah Stonecipher
Marvin H & Gretchen V Cook Scholarship: Jackson Kindell
C E Barker Scholarship Trust: Conlan Moore
Martin H. Jacob Scholarship Fund Trust: Lauryn Kempen, Isabella Lynch, Ashlynn Livengood
Sons of the American Legion Scholarship: Erica Estes, Bradley Lewsader
MuEpsilon Lambda English Award: Evan Norton
FFA Scholarship: Kavan Fye, Micah Stonecipher
Nucor Steel: Briel Richardson
Nucor Steel Ivy Tech Maintenance: Dane Gerling
Covington Citizen's Scholarship Fund: Zachary Eaton, Erica Estes, Kavan Fye, Jackson Kindell, Ashlynn Livengood, Isabella
Lynch, Lilyana Mullins, Evan Norton, Reese Sly, Luke Stewart, Micah Stonecipher, Elli Williamson, Ethan Wise, Layton Wooster
Covington Community Foundation Scholarship:
Brandon Simmons Memorial Scholarship: Elli Williamson
CentreBank: Layton Wooster
Covington Alumni Scholarship: Lilyana Mullins
Covington Book Reimbursement: Zachary Eaton, Erica Estes, Kavan Fye, Halle Grady, Lauryn Kempen, Conlan Moore, Ty
Smaltz, Micah Stonecipher, Lauren Vale, Layton Wooster
Covington Faculty and Staff Scholarship: Isabella Lynch
Covington Middle School Citizenship-2019: Lauren Vale
Covington Music Boosters: Zachary Eaton
Covington VFW Post 2395 Scholarship: Ethan Wise
Covington Volunteer Firefighter's Assoc. Scholarship: Lauryn Kempen, Lily Mullins
Don & Georgeanna Ford Volleyball: Micah Stonecipher
Dr. Clarence & Martha Davan Scholarship: Luke Stewart
Dr. Malcolm C. Spencer, MD Scholarship: Halle Grady
Helen VanDorn Shelby Scholarship: Evan Norton
Herman & Genevieve Simmons: Conlan Moore
Hoffman-Aesculapian Scholarship: Halle Grady, Lauryn Kempen
Hoffman-Trojan Scholarship: Ariana Bullinger, Ty Smaltz
Ian Claypool Hero Scholarship: Luke Stewart
Jack Hunter Memorial Scholarship: Layton Wooster
Jessica Coats Memorial Scholarship: Halle Grady, Lauryn Kempen, Lilyana Mullins
Joshua E Witsman Memorial Scholarship: Kavan Fye
Judith Woodrow Memorial Scholarship: Shayla Dunbar
Kevin & Marilyn Woodrow Scholarship: Erica Estes
Marvin & Dorothy Bodine Scholarship: Ashlynn Livengood
Masterguard Scholarship: Conlan Moore
Nathan T. Allen Memorial Scholarship: Jackson Kindell
Randall G. Shoaf Scholarship: Conlan Moore
Richard Ashton Scholarship: Isabella Lynch
Robert L Buser Service & Leadership Award: Layton Wooster
Ron & Carolyn Howard and Family Scholarship: Shayla Dunbar
Steel Grip Scholarship: Lauren Vale
Strawser Family - James and Wanda Clawson Scholarship: Zachary Eaton
Renewals/Past Graduates:
Hoffman-Aesculapian Scholarship: Karsyn Engle, Abigail Swaney
Steel Grip: Olivia McGurk, Keragan Townsend, Grace Wright