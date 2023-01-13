Attica Honor Roll Grading Quarter 2 2022-2023
All A’s Honor Roll
Grade 6-Hayden Z Elliott
Grade 7-Ryleigh Meadow Farley, Caitlin Ellen Galloway, Mason Paul Irwin, Kendyl R Nolan, Mallory Brooke Pierce, Nora Alyss Smalley, Alexander Kyle Stewart, Bailey Elizabeth Watkins
Grade 8-Caiden Lee Ashley, Tyler Crowder, Hope Marie Borst, Kara Nicole Gregory, Liliana Grace Joy, Helen Harison, Blake Thomas Inman, Isabel Katherine Scott, Jayce Edward Rae Larson, Elijah Shalom Lathrop, Serenity Phillippo, Abigail Sue Ratcliff, Julianne Carol Rosswurm
Grade 9-Gwendolynn Isabelle Duncan, Jayden Marie Gregory, Grace Hiller, Lillian Ruth Irwin, Alexander Gael Martinez, Molly Claire Peterson, Annistyn Lynae Reynolds, Layne Jacob Wilson, Morgyn Lynn Wood
Grade 10-Joslyn Erica Barnett, Madalynn Louise Beck, Aleah Marie Cruz, Meredith Hazel Rosswurm, Ryan David Lee Simmons, Greyson Maddox Skeels, Adalyn June Small, Anna Nicole Dawn Smith, Jacob Andrew Munson
Grade 11- Charity Ann Olson, Maggie Renae Branstetter, Kennadi Rylan Stamper, James Justice Lathrop, Hailey Elizabeth VanDeWater
Grade 12 - Noah Michael Blankenship, Ryleigh Michele Douglass, Madison Nicole Galloway, Jacob Stephen Garrett, Gage Edward Greeson, Arlee Ann Kerr, Caiden Michael Jeffries, Carissa Allison Laidley, Ethan Scott Petty, Moses Jeremiah Ray, Sarah Katherine Shoaf, Hunter Scott Smith, Kadence Alexandra Tillotta, Libby Renee Peterson, Fulton Tyler Truth Lilley Lanthrop
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All A’s/B’s Honor Roll
Grade 6 - Elira Bexheti, Kinley Jean Goris, Seth Alexander Himes, Kendall Shae Lacy, Lilliana Teresa Noriega-Chambers, Faith A Olson, Hazel Marie Reynolds, Oliver Gerald Rosswurm, Kambri Willis
Grade 7 - Cullen Daniel Driver, Natalie Lynn Fares, Aydin D Britt, Janie Marie Hemp, Naveen Jane Hill, Teygon Alan Kerst, Blayne Thomas Lloyd, Hayden Drake Pitts, Ezra Dean Reynold
Grade 8 - Josiah Edward Wayne Barnett, Ethan Stanley Bartkowiak, Madison Bonebreak, Natali Lynn Dillon, Brooklynn M Falcon, Casia Ann Fruits, Justin Homer Galloway, Caydence Renee Lovell-Ramey, Samantha Kilgore, Penny Ann-Marie Shultz, Katlyn Jade Stroud, Evan James Small, Addison Kate Wilderman
Grade 9 - Steven Devin Arizmendi-DeLeon, Aubrey Anne Bartkowiak, Luke Steven Blankenship,Parker James Slinker, Halle Faye Stanfield-Stephens, Parker James Slinker, Olivia Grayce Madden, Tristen Cole Miller, Maddox Dawn Rice,
Grade 10 - Mattea Claire Bossaer, Kaya Renee Brooks, Kendyl Rose Clevenger, Katelynn Lorraine Driver, Dane Ray Goris, Kyler Allan Stamper, Emilee Eileen Clara Jean, Lucas Wyatt Marquess, Sadie Lynn Osborn, Hayden Claire Nichols
Grade 11 - Jodi Lea Bixler, Mitzy Suri Arizmendi-DeLeon, Elijah Daniel French, Adyson Nicole Goodwin, Taylor Nicole Clevenger, Andrew Kyle Mandeville, Andrew Calvin Holtkamp, Natalee Cara Jean, Alec Sebastian Bossaer, Jackson Tyler Sisk, Boden William Rice, Elizabeth Ann Shelton, Brayden William Watkins, Samuel Scott Willkinson
Grade 12 - Kayce Lynn Askren, Julia Pavao Becker, Destiny Nikole Beedle, Garrett Andrew Crowder, Jerry Jo Hanselman, Hayden Dean Galloway, Allison Cathleen Swaney, Nevaeh Erin Horton, Virgilio Arizmendi DeLeon, Elliott Nathan Rosswurm, Samuel Paul Hiller