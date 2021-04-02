Grade 9
A honor roll
Anahi Izquierdo-Ramirez, Wesley Jackson, Samantha Krout, Lainey Leslie, Jaylin Payne, Connor Robinson, Haley Webb, Ethan Wigley
A/B honor roll
Owen Acton, Noah Armstrong, Thaylynn Babb, Tiffany Bolin, Audre Brown, Katelynn Brown, Maddox Carson, Taden Dahl, Elijah Davis, Allison Dawson, Avery Donaldson, ,Waylon Frazee, Cole Garbison, Isaac Gayler, Ava Ginter, Jamie Green, Alexander Harman, Andres Hernandez, Luna Jenkins, Kacey Kirkpatrick, Hayden Kler, Kameran Krug, Anthony Lopez, Marvin Olvera-Barradas, Aiden Owen, Brayden Prickett, Mary Rice, Henry Taylor, Koby Wolf.
Grade 10
A honor roll
Lauren Crowder, Luke Foxworthy, Lukas Miller, Samuel Morris, Marylee Muniz-Dominguez, Chase Witsman
A/B honor roll
Hunter Blankenship, Ethen Campbell, Ethan Franklin, Noah Fruits, Brooke Kirkpatrick, Hallie Murphy, Jacob Paxton, Katelyn Quetel, Erin Sillery, Nola Walls
Grade 11
A honor roll
Larissa Bowers, Andrew Duncan, Hayleigh Elkins, Lillian Fishero, Chloe Golia, Angela Gonzalez, Emily Jimenez, Seth Martin, Jordan Melvin, Carter Merryman, Cassadi Parks, Austin Pickett, Courtney Sims
A/B honor roll
Zachery Burke, Ray Duncan, Kendra Earlywine, Jacob Harshbarger, Jerzi Hershberger-Simmons, Aubrey Hicks, Madison Inman, Emily Keeling, Kaydyn Kiger, Jayden Long, Jared McCarthy, Larissa McMahan, Caden Meagher, Maddie Medley, Riley Nelson, Nathan Newell, Gilbert Olvera Barradas, Dania Pesquera Aguirre, Fellanie Pritchard, Isabella Pritchard, Gavin Simmons, Nathan Solomon, Nicholas Swenson, Haley Webb, Taylor York
Grade 12
A honor roll
Daniel Adams, Luke Adams, Tabitha Bone, Tyler Bowling, Justin Butts, Carson Eberly, Gracie Foxworthy, William Frazee, Adison Hawk, Jacob Keeling, Sawyer Keeling, Cody Linville, Colton Robinson, Miguel Rosado, Noah Smith, Nathan Summers
A/B honor roll
Colten Badgley, Kenna Bible, Lake Blaylock, Lantis Blaylock, Molly Coles, Seth Gayler, Coy Gossett, Kameron Griffin, Audrey Houmes, Ashlynn Ingalsbe, Brandon Ingalsbe, Stella Jones, Cole Kirkpatrick, Kennedy Lindquist, Canid Lindquist, Trinity Lindquist, Shelby Marshall, Marley Massey, Jason Matthews, Cassidy Norman, Reese Oswalt, Taylann Peterson, Carson Pietrzak, Joshua Ricketts, Paige Scheurich, Andrew Shabi, Joseph Sims, Austin Smith, Logan Van Hook, Braden Warrick, Kalynn Watkins, Delaney Whitaker, Makiya White, Dylan Wood, Matthew York, Logan Zeigler.