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JASPER COUNTY — Here is a look at the candidates for the 2020 General Election on Tuesday, Nov. 3:

President & Vice President Of The United States

DONALD J. TRUMP – REPUBLICAN

MICHAEL R. PENCE – REPUBLICAN

JOSEPH R. BIDEN – DEMOCRAT

KAMALA D. HARRIS – DEMOCRAT

JO JORGENSEN – LIBERTARIAN

JEREMY (SPIKE) COHEN - LIBERTARIAN

WRITE-IN

Governor & Lt. Governor

ERIC HOLCOMB - REPUBLICAN

SUZANNE CROUCH – REPUBLICAN

WOODROW (WOODY) MYERS - DEMOCRAT

LINDA C. LAWSON – DEMOCRAT

DONALD G. RAINWATER II – LIBERTARIAN

WILLIAM E. HENRY - LIBERTARIAN

Attorney General

TODD ROKITA – REPUBLICAN

JONATHAN WEINZAPFEL - DEMOCRAT

United States Representative, District 4

JIM BAIRD – REPUBLICAN

JOE MACKEY – DEMOCRAT

WRITE-IN

State Senator, District 5

ED CHARBONNEAU - REPUBLICAN

LUKE BOHM - DEMOCRAT

State Senator, District 7

BRIAN W. BUCHANAN – REPUBLICAN

TABITHA N. BARTLEY - DEMOCRAT

State Representative, District 13

SHARON NEGELE – REPUBLICAN

LORETTA BARNES - DEMOCRAT

State Representative, District 16

DOUGLAS L GUTWEIN – REPUBLICAN

MICHAEL A. LOVELY - DEMOCRAT

Judge of The Superior Court

RUSSELL D. BAILEY

County Auditor

DONYA G. JORDAN – REPUBLICAN

County Recorder

KIMBERLY K GROW – REPUBLICAN

County Treasurer

TAMMY MCEWAN - REPUBLICAN

County Coroner

ANDREW R. BOERSMA - REPUBLICAN

County Commissioner, District 1

JAMES (JIM) WALSTRA - REPUBLICAN

County Commissioner, District 2

KENDELL CULP - REPUBLICAN

County Council Member At-Large (vote for 3)    

JEFF DEYOUNG – REPUBLICAN

BRIAN MOORE – REPUBLICAN

BRETT RISNER – REPUBLICAN

VANDALINE V BAKER – DEMOCRAT

ELDON (BUTCH) JEFFRIES – DEMOCRAT

SAMANTHA MISCH - DEMOCRAT

KANKAKEE VALLEY SCHOOL BOARD

Kankakee Township – Vote for 1

JILL DUTTLINGER

Walker Township – Vote for 1

TIM HELTON

STEVE MYERS

Union North Township – Vote for 1

WILLIAM D. WALTHER

At-Large – Vote for 1

KATHERINE M SAMPSON

LANA J STALBAUM OLSON

TRI-COUNTY SCHOOL BOARD

East District – Vote for 1

JASON KILMER

West District - Vote for 2

RACHEL CANTRELL

SPENCER GEIB

At-Large – Vote for 1

BRANDON J. (BRANDI) SCHEMERHORN

WEST CENTRAL SCHOOL BOARD

Gillam Township – Vote for 1

JONATHAN GUTWEIN

Jefferson Township – Vote for 1

JACOB TANNER

White Post Township – Vote for 1

AMANDA R. (MANDY) SHARPE

At-Large – Vote for 1

DENNIS GUTWEIN

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JUDICIAL RETENTION QUESTIONS ON THE BALLOT:

RETENTION OF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF INDIANA

SHALL JUSTICE CHRISTOPHER M. GOFF BE RETAINED IN OFFICE?

COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FIFTH DISTRICT

SHALL JUDGE ELAINE B. BROWN BE RETAINED IN OFFICE?

COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FOURTH DISTRICT

SHALL JUDGE MELISSA S. MAY BE RETAINED IN OFFICE?

COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FIFTH DISTRICT

SHALL JUDGE MARGRET G. ROBB BE RETAINED IN OFFICE?

COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - THIRD DISTRICT

SHALL JUDGE ELIZABETH THOMAN TAVITAS BE RETAINED IN OFFICE?

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