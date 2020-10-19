JASPER COUNTY — Here is a look at the candidates for the 2020 General Election on Tuesday, Nov. 3:
President & Vice President Of The United States
DONALD J. TRUMP – REPUBLICAN
MICHAEL R. PENCE – REPUBLICAN
JOSEPH R. BIDEN – DEMOCRAT
KAMALA D. HARRIS – DEMOCRAT
JO JORGENSEN – LIBERTARIAN
JEREMY (SPIKE) COHEN - LIBERTARIAN
WRITE-IN
Governor & Lt Governor
ERIC HOLCOMB - REPUBLICAN
SUZANNE CROUCH – REPUBLICAN
WOODROW (WOODY) MYERS - DEMOCRAT
LINDA C. LAWSON – DEMOCRAT
DONALD G. RAINWATER II – LIBERTARIAN
WILLIAM E. HENRY - LIBERTARIAN
Attorney General
TODD ROKITA – REPUBLICAN
JONATHAN WEINZAPFEL - DEMOCRAT
United States Representative, District 4
JIM BAIRD – REPUBLICAN
JOE MACKEY – DEMOCRAT
WRITE-IN
State Senator, District 5
ED CHARBONNEAU - REPUBLICAN
LUKE BOHM - DEMOCRAT
State Senator, District 7
BRIAN W. BUCHANAN – REPUBLICAN
TABITHA N. BARTLEY - DEMOCRAT
State Representative, District 13
SHARON NEGELE – REPUBLICAN
LORETTA BARNES - DEMOCRAT
State Representative, District 16
DOUGLAS L GUTWEIN – REPUBLICAN
MICHAEL A. LOVELY - DEMOCRAT
Judge of The Superior Court
RUSSELL D. BAILEY - REPUBLICAN
County Auditor
DONYA G. JORDAN – REPUBLICAN
County Recorder
KIMBERLY K GROW – REPUBLICAN
County Treasurer
TAMMY MCEWAN - REPUBLICAN
County Coroner
ANDREW R. BOERSMA - REPUBLICAN
County Commissioner, District 1
JAMES (JIM) WALSTRA - REPUBLICAN
County Commissioner, District 2
KENDELL CULP - REPUBLICAN
County Council Member At-Large (vote for 3)
JEFF DEYOUNG – REPUBLICAN
BRIAN MOORE – REPUBLICAN
BRETT RISNER – REPUBLICAN
VANDALINE V BAKER – DEMOCRAT
ELDON (BUTCH) JEFFRIES – DEMOCRAT
SAMANTHA MISCH - DEMOCRAT
KANKAKEE VALLEY SCHOOL BOARD
Kankakee Township – Vote for 1
JILL DUTTLINGER
Walker Township – Vote for 1
TIM HELTON
STEVE MYERS
Union North Township – Vote for 1
WILLIAM D. WALTHER
At-Large – Vote for 1
KATHERINE M SAMPSON
LANA J STALBAUM OLSON
TRI-COUNTY SCHOOL BOARD
East District – Vote for 1
JASON KILMER
West District - Vote for 2
RACHEL CANTRELL
SPENCER GEIB
At-Large – Vote for 1
BRANDON J. (BRANDI) SCHEMERHORN
WEST CENTRAL SCHOOL BOARD
Gillam Township – Vote for 1
JONATHAN GUTWEIN
Jefferson Township – Vote for 1
JACOB TANNER
White Post Township – Vote for 1
AMANDA R. (MANDY) SHARPE
At-Large – Vote for 1
DENNIS GUTWEIN
JUDICIAL RETENTION QUESTIONS ON THE BALLOT:
RETENTION OF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF INDIANA
SHALL JUSTICE CHRISTOPHER M. GOFF BE RETAINED IN OFFICE?
COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FIFTH DISTRICT
SHALL JUDGE ELAINE B. BROWN BE RETAINED IN OFFICE?
COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FOURTH DISTRICT
SHALL JUDGE MELISSA S. MAY BE RETAINED IN OFFICE?
COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - FIFTH DISTRICT
SHALL JUDGE MARGRET G. ROBB BE RETAINED IN OFFICE?
COURT OF APPEALS JUDICIAL RETENTION - THIRD DISTRICT
SHALL JUDGE ELIZABETH THOMAN TAVITAS BE RETAINED IN OFFICE?