South Newton Logo

A Honor Roll

Grade 8

Lucas Bogucki

Savannah Holdren

Angel Mancia Sanchez

Aidan Mattox

Grade 7

Matthew Armstrong

Avalin Bohlinger

Kaleigh Burton

Macyn Dyer

Faye Martinez Conley

Austin Meyer

Yaquelin Orellana-Moran

Dominic Scott

Kassidy Szkopiec

Matthew Taylor

Grade 6

Arianna Bohlinger

Robert Buckley

Misty Dillon

Sophie DiRuzza

Briley Iseminger

Lindsay Lowe

Riley Meyer

Maria Ochoa

Azlee Reynolds

Felicity Selby

AB Honor Roll

Grade 8

Patricia Beck

Madison Bohlinger

Keegan Hall

Kierra Jones

Cassidy Snodgrass

David Spencer

Grade 7

Audrey Conradi

Hayden Fuller

Hailey Hall

Madalynne Hanley

Gaveena Hernandez

Jacob Joseph

Livia Kollman

Colton Marks

Haley McElroy

Kristin Rokicki

Trey Schermann

Addison Strasburger

Dylinn Stump

Hailey Tordai

Grade 6

Keira Beardsley

Izabella Challoner

Madison Conrad

Elizabeth Corbett

Lily Cripe

Cora Groover

Grayson Hartman

Joselyn Hernandez Portillo

Jacob Lockhart

Brooklynn McPeters

Efrain Pizano

Noah Robertson

Baltazar Sanchez

Faye Springsteen

Caylee Spurlock

Alyssa Standish

Brixton Surrett

Lyric Whaley

McKayla Wheeler

Gage Wirtz

Tags

Trending Food Videos