Honor Roll

North Newton High School

12th Grade All A

Blann, Kylie

Burke, Harmoney

Churchill, Hope

Cooper, Hannah

Deerwester, Jessica

Dresbaugh, Mackendzie

Ehlinger, Cade

Evans, Keely

Galvan, Logyn

Hiscox, Hannah

Mauck, Miranda

Neal, Sarah

Resendez, Lilyanna

Smith, Auston

Szczepanski, Nikole

12th Grade A/B

Binge, Madeline

Brown, Kainan

Casares, Hailey

Crane, Kaydence

Davis, Chase

Downey, Andrew

Goddard, Austin

Hinch, Danielle

Nilsen, Madison

Porter, Cameron

Richardson, Luke

Swank, Griffin

Wachter, Eden

Wilson, Aidan

11th Grade All A

Alexander, Grace

Calinski, Ardyn

Cunningham, Mikkel

Ehlinger, Cayci

Gonczy, Garrett

Hollopeter, Grace

Knight, Isaac

Mathis, Sarah

Michaels, Cameryn

Morrison, Nina

Rainford, Bryce

Schleman, Heidi

Tharp, Raymond

Williams, Ryan

Williamson, Faith

Williamson, Hope

11th Grade A/B

Barron, Dylan

Bradley, Samantha

Johnson, Gavin

Pennington, Kaitlyn

Petri, Cole

Schleman, Harley

10th Grade All A

Arrenholz, Madelyn

Balfanz, Destiny

Crocker, Allyssia

Cunningham, Lexi

Dunn, Christian

Erickson, Emma

Frey, Danielle

Krick, Kenneth

Olive, Lyndsay

Orne, Beverly

Robson, Brooklyn

Tellez, Jasmine

Vincent, Katelyn

10th Grade A/B

Banister, Faith

Barkley, Bain

Barron, Aydan

Beck, Lillianna

Colovos, Andrew

Drenth, Simon

Dull, Peyton

Ehlinger, Cale

Fiedler, Austin

Lanto, Katie

Pittman, Kelly

Reese, Abigail

Slavings, Cayley

Spoor, Joshua

Wynn, Olivia

9th Grade All A

Barron, Lilijana

Coleman, Aiden

Lucero, Fatima

Mathis, Katie

Peters, Grace

Schleman, Makenna

Walsh, Emily

9th Grade A/B

Funk, Josey

Gagnon, Evan

Galvan, London

Geren, John

Goetz, Lorain

Johnson, Caleb

Jones, Nuno

LaTulip, Isabella

LaTulip, Jakin

Ludlow, Mya

McCann, Kendra

Peters, Caleb

Tharp, Malcolm

Wilson, Madison

Wilson, Mason

Wynn, Summer

Zander, Lane

North Newton Junior High

8th Grade All A

Banister, Leah

Busboom, June

Diaz, Sofia

Hall, Melanie

Laskey, Katrina

Lawrence, Jasmine

Mark, Gage

Rainford, Sydney

Wilson, Leila

8th Grade A/B

Albrecht, Lori

Bijak, Jennavive

Blann, Allea

Domele, Anthony

Galvan, Juliana

Jeka, Alexis

Mathews, Ava

Slavings, Trista

Watkins, Cade

Zelivetz, Isabelle

7th Grade All A

Bijak, Joseph

Milak, Nina

Turner, Aaron

Wagoner, Emma

Winebrenner, Isabella

7th Grade A/B

Barron, Andrijana

Christenson, Brynn

Gregory, Jack

Higgins, Riley

Holloway, Uriel

Johnson, Ryan

Kutsch, Jared

Laskey, Kian

Mathis, John

Mullin, Maggie

Nava, Saraya

Neeley, Shelby

Symons, Addison

Zander, Luke

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