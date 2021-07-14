NEWTON COUNTY — The North Newton School Board of Trustees and the school corporation would like to thank the following businesses, individuals and organizations for their generous donations and choosing to make a positive difference in the lives of the Class of 2020 students at North Newton:
Scholarship Donors:
BEAVER TOWNSHIP TRUSTEE
CALUMET ATHLETIC OFFICIALS ASSOCIATION
CHANCELLOR’S OPPORTUNITY AWARD
CHRIS LACOSSE MEMORIAL
CHUCK & LARRY WHALEY 4-H/FFA MEMORIAL
COLFAX TOWNSHIP TRUSTEE
COMMUNITY STATE BANK OF BROOK
DONNA SCHANLAUB LACOSSE & HAROLD LACOSSE MEMORIAL
DR. CECIL & MRS. GLADYS JOHNSON MEMORIAL
GEORGE D. & BERTHA B. HOLLEY SR. MEMORIAL
GRACE PAMPEL MEMORIAL
HERB DRESBAUGH III MEMORIAL
INDIANA FFA LICENSE PLATE AWARD
JACKSON TOWNSHIP TRUSTEE
JAMES & BETTY DYE MEMORIAL
JAMIE CARLSON 4-H/FFA MEMORIAL
JASPER COUNTY ART LEAGUE
JEFF SYMONS MEMORIAL
KENTLAND BANK
LAKE TOWNSHIP TRUSTEE
LINCOLN TOWNSHIP TRUSTEE
LOIS HENSEL MEMORIAL
MOROCCO AMERICAN LEGION POST 146
MOROCCO HIGH SCHOOL ALUMNI/RUTH CORBIN ASSOCIATION
MOROCCO PROJECTS UNLIMITED
MT. AYR ALUMNI ASSOCIATION
NEWTON COUNTY EXTENSION HOMEMAKERS
NEWTON COUNTY LANDFILL
NEWTON COUNTY LILLY ENDOWMENT COMMUNITY FOUNDATION
NORTH NEWTON ACADEMIC BOOSTERS
NORTH NEWTON CHAMBER OF COMMERCE
NORTH NEWTON FFA
NORTH NEWTON NATIONAL HONOR SOCIETY
SCOTT LUCAS MEMORIAL
SCOTT MADISON MEMORIAL
TOM, DANIS, & MARGIE WILSON MEMORIAL
WESTERN INDIANA OFFICIALS ASSOCIATION