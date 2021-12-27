First semester
KINDERGARTEN
Language Arts: Kyra Bearden, Kryslinn Cloud, Leo Cortez, Avery Fitz, Carter Haynes, Josslyn Hendress, Alondra Maravilla Cortez, Oakleigh Martin, Jeyler Morales, Jayko Morales Gomez, Ashlyn Morales Guzman, Jaxson Sipkema, Angelica Valdizon, Denis Valladares Caceres, Clyde Westfall.
Math: Ryan Arevalo Borja, Kylie Cloud, Kryslinn Cloud, Leo Cortez, Avery Fitz, Carter Haynes, Josslyn Hendress, Alondra Maravilla Cortez, Oakleigh Martin, Jayko Morales Gomez, Ashlynn Morales Guzman, Jeyler Morales, Emery Pronger, Haylee Pronger, Jaxson Sipkema, Angelica Valdizon, Denis Valladares Caceres, Clyde Westfall.
FIRST GRADE
Alll-Star Math: Charlotte Allen, Lennox Alvarez, Paisley Birch, Irina Borja Maravilla, Kimberly Cabrera Barahona, Bellamy Cain, Joselyn Clements, Xyla Collard, Brielle Davey, Henry Davis, Kyryn Davis, Sofia Diaz, Roberto Escobar Melgar, April Fitz, Jennifer Flores Aguilar, Bailey Forrest, Paizlee Foulks, Leah Galbreath, Jaycy Garling, Esteban Granillo Hernandez, Lincoln Hart, Kinzley Haynes, Kenrry Hernandez Henriquez, Aubrey Jordan, Tristen Klask, Kale Looney, Elijah Mason, James McDarrah, Declan Ousley, Carlos Ponce, Anthony Ramirez, Kevin Rodriguez, Serefino Rosales, Aylin Salazar Reyes, Arionah Salters, Ayden Shidler, Lauren Spry, Rodrigo Torres, Tahner Williams.
All-Star Reading: Lennox Alvarez, Paisley Birch, Irina Borja Maravilla, Bellamy Cain, Joselyn Clements, Xyla Collard, Brielle Davey, Henry Davis, Sofia Diaz, Roberto Escobar Melgar, April Fitz, Jennifer Flores Aguilar, Paizlee Foulks, Leah Galbreath, Jaycy Garling, Lincoln Hart, Kinzley Haynes, Kenrry Hernandez Henriquez, Kale Looney, James McDarrah, Declan Ousley, Ayden Pina, Carlos Ponce, Serefino Rosales, Aylin Salazar Reyes, Lauren Spry.
All-Star Language Arts: Charlotte Allen, Lennox Alvarez, Paisley Birch, Irina Borja Maravilla, Bellamy Cain, Xyla Collard, Brielle Davey, Henry Davis, Kyryn Davis, Roberto Escobar Melgar, April Fitz, Jennifer Flores Aguilar, Paizlee Foulks, Leah Galbreath, Jaycy Garling, Lincoln Hart, Kinzley Haynes, Kenrry Hernandez Henriquez, Kale Looney, James McDarrah, Declan Ousley, Ayden Pina, Carlos Ponce, Serefino Rosales, Aylin Salazar Reyes, Lauren Spry.
ACADEMIC EXCELLENCE
Second Grade: Lilian Bowsher, Boston Buschman, Mattie Dahlenburg, Brenny Escobar Melgar, Parker Greene, Denis Hernandez Iraheta, Karlie Howard, Aubree Kelley, Joseph Martinez Mendez, Ivy Owens, Madeline Phillips, Liam Pronger, Sarahy Ramirez Ayala, Briseyda Valdizon.
Third Grade: Ivan Ball, Kyah Buss, Angel Chicas Serrano, Xavier Collard, Lainey Deno, Eli Floyd, Maddox McCormick, Sofia Morales Guzman, Declan O’Keefe, Arielle Perez Garcia, Isaiah Stearns.
Fourth Grade: Elijah Harmon, Kenzie Hendress, Lilly Kyle, Saul Lopez, Baydeen Ramirez Menjivar, Emeli Rodriguez Reyes.
Fifth Grade: Emily Ball, Morgan Buschman, Adrian Cortez, Braden Dickson, Shane Hayden, Ryan Hernandez, Fiona O’Keefe, Ashley Serrano Lopez, Carlee Westerhouse.
ACADEMIC HONORABLE MENTION
Second Grade: Tatiana Amaya, Malvin Ayala Valdizon, Kellen Budimir, Carson Burrows, Madelyn Cisneros Rivera, Kennedy Cortez, Emerson Garcia Morales, Koralynn Hubbard, Jared Martinez, Liana McDarrah, Adalyn Morales, Audrey Perez, Jayden Ramirez Menjivar, Javier Rivera Ramirez, Lot Soto, Ada Van Meter, Franklin Velasquez, Harmon Westfall.
Third Grade: Elias Ayala, Levi Bowsher, Bella Brady, Liam Brady, Daisy Coreas Villanueva, Jose Flores Ramirez, Junior Garcia Perez, Natalia Hernandez, Tessa Katterhenry, Olivia Mayotte, Cristy Melgar, Ruby Mendez, Chandler Pasdach, Linda Redmon, Riley Ruiz Ramirez, Kenna Westerhouse, Luke Westerhouse.
Fourth Grade: Andrea Aguilar, Aaron Aldana Cortez, Jovanni Ceron, Jordin Corleta Menjivar, Weston Dahlenburg, Maverick Franklin, Scarlett Franklin, Jacob Garling, Chase Harris, Kolissa Hubbard, Juvit Jacobo, Nathaniel Mason, Eli Overton, Koty Pronger, Dayana Rodriguez, Erick Serrano, Trevor Stinson, Delilah Thompson, Cassidy Wheeldon.
Fifth Grade: Eduardo Alberto Orellana, Norma Aleman Robles, Alexa Alvarado, Abriella Applegate, Jorie Deno, Malachi Denton, Rosa Flores, Katherine Garcia Argueta, Zuleyma Garcia, Isaac Gomez, Keegan Greene, Mayson Hoff, Lyla Lumley, Eileen Rivera, Cristal Ruiz Ramirez, Blake Sanders, Hudson Van Meter.