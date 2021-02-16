Quarter 2 High Honors
6th Grade
Alicea, Timothy 6
Barlog, Ava 6
Bristol, Kylie 6
Brunton, Eliza 6
Bryant, Lincoln 6
Chestnut, William 6
De La Paz Marino, Demetrius 6
Duttlinger, Max 6
Evers, Skylar 6
Garcia Zepeta, Cassandra 6
Hanger, Aubrey 6
Hough, Ethan 6
Jonkman, Isabella 6
Jonkman, Samantha 6
Kooistra, Nolen 6
LeGrand, Sophia 6
Murr, Declan 6
Ooms, Liam 6
Patton, Zachary 6
Pavloff, Alexis 6
Pritchard, Bryce 6
Przybylski, Emilia 6
Sersic, Eva 6
Summers, Molly 6
7th Grade
Albanese, Lillian 7
Bunce, Carly 7
Campbell, Briar 7
Cobb, Noah 7
Collins, Maygan 7
Curtis, Kaylin 7
de Bie, Mason 7
Drenth, Addison 7
Fieldhouse, Sarah 7
Fritts, Nevaeh 7
Garcia, Gloria 7
Garcia, Samantha 7
Gibbons, Allison 7
Hehr, Alyssa 7
Hoitsma, Isabelle 7
Ketchem, Thomas 7
King, Anna 7
Lewis, Jacklyn 7
Martinez Gonzalez, Ximena 7
McKinley, Haley 7
Niewoehner, Alysse 7
Prpa, Alexis 7
Rector, Benjamin 7
Richie, Brooklyn 7
Scally, Madison 7
Scoleri, Hayley 7
Stam, Donald 7
Steele, Alei 7
Sullivan, Jaxin 7
Thomas, Kaitlyn 7
Van Baren, Mateo 7
Wireman, Dylan 7
8th Grade
Adams, Darin 8
Antczak, Matthew 8
Arellano, Julie 8
Barlog, Sophia 8
Barrera, Jayla 8
Bell, Emma 8
Biedron, Sarah 8
Boer, Chloe 8
Boone, Addison 8
Broadaway, Gabrielle 8
Cannon, Tori 8
Cantwell, Sabrina 8
Capps, Elizabeth 8
Carden, Ella 8
Chicki, Noah 8
Daniels, Addyson 8
Deardorff, Eli 8
DeBoard, Brynlee 8
DeJesus, Jimmy 8
DiRienzo, Victoria 8
Donnowitz, Ava 8
Ehrhardt, Ethan 8
Grafton, Colleen 8
Grandchamp, Holly 8
Jones, Lily 8
Kain, Riley 8
Korbitz, Ashlyn 8
LaVelle, Jack 8
Lewis, Kassidy 8
Mincy, Harlynn 8
Nabors, Justin 8
Nannenga, Lexi 8
Palmquist, Alexandra 8
Phelan, Nevaeh 8
Reed, Nikki 8
Ritchie, Zachary 8
Robinson, Zoey 8
Rondeau, Avarie 8
Rushmore, Allison 8
Smith, Morgan 8
Starr, Elyse 8
Starr, Juliet 8
Stephens, Madelyn 8
Swart, Brooke 8
Trainor, Ava 8
Van Baren, Andrew 8
Walker, Izabella 8
Wilson, Audriana 8
Quarter 2 Regular Honor Roll
6th Grade
Ackerman, Aralyn 6
Alicea, Emma 6
Alicea, Greta 6
Anderson, Jaidyn 6
Arnett, Addison 6
Berry, Bradyn 6
Birchett, Parker 6
Blanco, Simone 6
Capps, Mason 6
Carter, Jonathan 6
Castro, Alexis 6
Chavez, Yamir 6
Church, Madelynn 6
Clark, Colin 6
Clemente, Louie 6
Corey, Faith 6
Day, Hayden 6
Deardorff, Isaac 6
DeKock, Kambria 6
Donnowitz, Ashton 6
Dresher, Ella 6
Edwards, Ian 6
Fabish, Grace 6
Fahrbach, Tristan 6
Fase, Anna 6
Fitzpatrick, Jeremiah 6
Flanagan, Kaylie 6
Forrest, Elijah 6
Funk, Paige 6
Fuqua, Ayden 6
Gallagher, Carissa 6
Gidley, Danielle 6
Gillette, Elyce 6
Gonzalez, Viviana 6
Gray, Taylor 6
Gutierrez, Alexandra 6
Hamstra, Jacob 6
Hanlon, Brianna 6
Hass, Haylee 6
Henry, Gavin 6
Hernandez Erazo, Dikcie 6
Hoffman, Matthew 6
Jesko, Kylee 6
Kaericher, Trinity 6
Kapella, Kenneth 6
Kerkes, Landon 6
Kitchen, Myles 6
Knight, Cara 6
Kohlhagen, Kendra 6
Kopf, James 6
Korbitz, Karalyn 6
Krsak, Meghan 6
Lane, Rylei 6
Leach, Layla 6
Lock, Willow 6
Lubotina, Owen 6
Luedtke, Kate 6
Mackey, Brock 6
McCullough, Wyatt 6
Merry, Jayson 6
Mikash, Zackary 6
Moore, Rylee 6
Nabors, Caden 6
Newbury, Lydiah 6
Oliver, Autumn 6
Palfi, Landon 6
Patrick, Hunter 6
Plummer, Kierra 6
Poplawski, Trevor 6
Rendant, Keira 6
Riffe, Carmela 6
Rish, Madison 6
Ritchie, Matthew 6
Roorda, Braelee 6
Rose, Matthew 6
Samuelson, Danica 6
Scoleri, Abilgale 6
Scoleri, Zuri 6
Sebella, Caleb 6
Sharp, Owen 6
Simpson, Sarah 6
Slaughter, Ella 6
Smith, Reese 6
Sowder, Cash 6
Stalbaum, Anna 6
Stephens, Olivia 6
Stout, Brayden 6
Swigon, Boston 6
Terborg, Faith 6
Thompson, Katie 6
Uylaki, Owen 6
Van Baren, Gabriel 6
Van Loon, Austin 6
Van Meter, Reese 6
Wiers, Caleb 6
Williamson, Mariah 6
Winn, Jeremiah 6
Witten, Mackenzie 6
Zoppetti, Dominic 6
7th Grade
Albert, Missy Lee 7
Ames, Madison 7
Andersen, Dane 7
Anderson, Haley 7
Anguiano, Evelyn 7
Arroyo, Diego 7
Birchett, Delaney 7
Brill, Colt 7
Bristol, Gabriel 7
Bryczek, Alexa 7
Castro, Marco 7
Cochran, Emma 7
Cochrum, Cali 7
Combs, Aireanna 7
Cooper, Kayden 7
Crane, Jori 7
Culbreth, Keely 7
Culbreth, Paige 7
Daniels, Cameron 7
DeKerf, Joshua 7
Dendy, Aelaskye 7
Drake, Jackson 7
Durham, Savannah 7
Dykshorn, Emmalee 7
Easto, Logan 7
Eenigenburg, Ethan 7
Eggers, Zachary 7
Fahrback, Angel 7
Gallo, Michael 7
Geeve, Aubrey 7
Gray, Baileigh 7
Gray, Karlee 7
Gray, Maleah 7
Grijalba-Santos, Diana 7
Hardy, Creedence 7
Harris, Katelyn 7
Hasara, Claire 7
Hershman, Kasey 7
Herz, Levi 7
Hoffman, Cadence 7
Hoffmann-Buczek, Amelia 7
Hood, Lexi 7
Jackson, Nicolette 7
Johnson, Addison 7
Johnson, Grace 7
Josifoski, Anthony 7
Kelleher, Grace 7
Kenning, Rowan 7
Kitchen, Mason 7
Knoerzer, Kennedy 7
Kritlow, Preston 7
Kros, Katelyn 7
Kurdelak, Norah 7
LaLonde, Robert 7
Leek, Daega 7
Lindberg, Alexander 7
Long, Hunter 7
Lukasik, Luke 7
Luttell, Tyler 7
Martin, Madison 7
Martin, Mason 7
Nannenga, Bryce 7
Ortega, Lorenzo 7
Page, Kyli 7
Parker, Jason 7
Peach, Adena 7
Reyelts, Renee 7
Ritchie, Edward 7
Robbins, Alivia 7
Rondeau, Alexandra 7
Roorda, Braeden 7
Rushmore, Katie 7
Salas, Paulina 7
Sampson, Brady 7
Santaguida, Briana 7
Schweitzer, Julia 7
Seniw, Madison 7
Sessions, Noah 7
Shone, Emily 7
Sipe, Lauren 7
Smith, Triston 7
Sowder, Axl 7
Stanis, Elyse 7
Steffan, Emily 7
Stranc, Iris 7
Sutton, Nathan 7
Tillema, Calvyn 7
Tucker, Bailey 7
Tuinstra, Wyatt 7
Uchman, Adrian 7
Urbano, Hunter 7
Uylaki, Ashlynn 7
Vanderhere, Madelyn 7
Walker, Natalee 7
Wangen, Cade 7
Woodworth, Mia 7
8th Grade
Adcock, Brian 8
Andersen, Mackenzie 8
Anderson, Claire 8
Andree, Alexis 8
Barker, Ashley 8
Bedard, Joseph 8
Belstra, Lillian 8
Blake, Adalynn 8
Brewster, Emma 8
Calton, Sarah 8
Campbell, Audrey 8
Christensen, Breanna 8
Corona-Pantoja, Madeleime 8
Daily, Hunter 8
Erb, Emily 8
Erb, Sara 8
Fentress, Shane 8
Galvan, Emma 8
Gannon, Emily 8
Garcia-Barajas, Anai 8
Gonzalez, Adriana 8
Gonzalez, Erick 8
Hayes, Genevieve 8
Hoglund, Skylar 8
Johnson, Josiah 8
Jones, Brianna 8
Kapella, Kaitlyn 8
Kelly, Ethan 8
Klauer, Reno 8
Lageste, Adam 8
McCord, Hailey 8
McDonald, Jade 8
Miller, Emily 8
Murray, Coen 8
Murray, Madelyn 8
Newbury, Lilianah 8
Ohara, Lillian 8
Osburn, Bella 8
Peal, Jocelyn 8
Pearson, Ava 8
Pellegrini, Camden 8
Penunuri, Liyah 8
Pigg, Addison 8
Plummer, Olivia 8
Poppe, Rykert 8
Przybylski, Jayda 8
Risner, Raymond 8
Rogers, Katelyn 8
Rose, Sydney 8
Rowe, Lilliana 8
Salaz, Abigail 8
Schultz, Nolan 8
Short, Josephine 8
Skowronski, Summer 8
Thomas, Paityn 8
Thompson, Alex 8
Thoreson, Logan 8
Van Loon, Lillian 8
Vega, Danika 8
Ward, Nathan 8
Webster, Camden 8
Wheeler, Jacob 8