Honor roll

Quarter 2 High Honors

6th Grade

Alicea, Timothy 6

Barlog, Ava 6

Bristol, Kylie 6

Brunton, Eliza 6

Bryant, Lincoln 6

Chestnut, William 6

De La Paz Marino, Demetrius 6

Duttlinger, Max 6

Evers, Skylar 6

Garcia Zepeta, Cassandra 6

Hanger, Aubrey 6

Hough, Ethan 6

Jonkman, Isabella 6

Jonkman, Samantha 6

Kooistra, Nolen 6

LeGrand, Sophia 6

Murr, Declan 6

Ooms, Liam 6

Patton, Zachary 6

Pavloff, Alexis 6

Pritchard, Bryce 6

Przybylski, Emilia 6

Sersic, Eva 6

Summers, Molly 6 

7th Grade

Albanese, Lillian 7

Bunce, Carly 7

Campbell, Briar 7

Cobb, Noah 7

Collins, Maygan 7

Curtis, Kaylin 7

de Bie, Mason 7

Drenth, Addison 7

Fieldhouse, Sarah 7

Fritts, Nevaeh 7

Garcia, Gloria 7

Garcia, Samantha 7

Gibbons, Allison 7

Hehr, Alyssa 7

Hoitsma, Isabelle 7

Ketchem, Thomas 7

King, Anna 7

Lewis, Jacklyn 7

Martinez Gonzalez, Ximena 7

McKinley, Haley 7

Niewoehner, Alysse 7

Prpa, Alexis 7

Rector, Benjamin 7

Richie, Brooklyn 7

Scally, Madison 7

Scoleri, Hayley 7

Stam, Donald 7

Steele, Alei 7

Sullivan, Jaxin 7

Thomas, Kaitlyn 7

Van Baren, Mateo 7

Wireman, Dylan 7

8th Grade 

Adams, Darin 8

Antczak, Matthew 8

Arellano, Julie 8

Barlog, Sophia 8

Barrera, Jayla 8

Bell, Emma 8

Biedron, Sarah 8

Boer, Chloe 8

Boone, Addison 8

Broadaway, Gabrielle 8

Cannon, Tori 8

Cantwell, Sabrina 8

Capps, Elizabeth 8

Carden, Ella 8

Chicki, Noah 8

Daniels, Addyson 8

Deardorff, Eli 8

DeBoard, Brynlee 8

DeJesus, Jimmy 8

DiRienzo, Victoria 8

Donnowitz, Ava 8

Ehrhardt, Ethan 8

Grafton, Colleen 8

Grandchamp, Holly 8

Jones, Lily 8

Kain, Riley 8

Korbitz, Ashlyn 8

LaVelle, Jack 8

Lewis, Kassidy 8

Mincy, Harlynn 8

Nabors, Justin 8

Nannenga, Lexi 8

Palmquist, Alexandra 8

Phelan, Nevaeh 8

Reed, Nikki 8

Ritchie, Zachary 8

Robinson, Zoey 8

Rondeau, Avarie 8

Rushmore, Allison 8

Smith, Morgan 8

Starr, Elyse 8

Starr, Juliet 8

Stephens, Madelyn 8

Swart, Brooke 8

Trainor, Ava 8

Van Baren, Andrew 8

Walker, Izabella 8

Wilson, Audriana 8

Quarter 2 Regular Honor Roll

6th Grade

Ackerman, Aralyn 6

Alicea, Emma 6

Alicea, Greta 6

Anderson, Jaidyn 6

Arnett, Addison 6

Berry, Bradyn 6

Birchett, Parker 6

Blanco, Simone 6

Capps, Mason 6

Carter, Jonathan 6

Castro, Alexis 6

Chavez, Yamir 6

Church, Madelynn 6

Clark, Colin 6

Clemente, Louie 6

Corey, Faith 6

Day, Hayden 6

Deardorff, Isaac 6

DeKock, Kambria 6

Donnowitz, Ashton 6

Dresher, Ella 6

Edwards, Ian 6

Fabish, Grace 6

Fahrbach, Tristan 6

Fase, Anna 6

Fitzpatrick, Jeremiah 6

Flanagan, Kaylie 6

Forrest, Elijah 6

Funk, Paige 6

Fuqua, Ayden 6

Gallagher, Carissa 6

Gidley, Danielle 6

Gillette, Elyce 6

Gonzalez, Viviana 6

Gray, Taylor 6

Gutierrez, Alexandra 6

Hamstra, Jacob 6

Hanlon, Brianna 6

Hass, Haylee 6

Henry, Gavin 6

Hernandez Erazo, Dikcie 6

Hoffman, Matthew 6

Jesko, Kylee 6

Kaericher, Trinity 6

Kapella, Kenneth 6

Kerkes, Landon 6

Kitchen, Myles 6

Knight, Cara 6

Kohlhagen, Kendra 6

Kopf, James 6

Korbitz, Karalyn 6

Krsak, Meghan 6

Lane, Rylei 6

Leach, Layla 6

Lock, Willow 6

Lubotina, Owen 6

Luedtke, Kate 6

Mackey, Brock 6

McCullough, Wyatt 6

Merry, Jayson 6

Mikash, Zackary 6

Moore, Rylee 6

Nabors, Caden 6

Newbury, Lydiah 6

Oliver, Autumn 6

Palfi, Landon 6

Patrick, Hunter 6

Plummer, Kierra 6

Poplawski, Trevor 6

Rendant, Keira 6

Riffe, Carmela 6

Rish, Madison 6

Ritchie, Matthew 6

Roorda, Braelee 6

Rose, Matthew 6

Samuelson, Danica 6

Scoleri, Abilgale 6

Scoleri, Zuri 6

Sebella, Caleb 6

Sharp, Owen 6

Simpson, Sarah 6

Slaughter, Ella 6

Smith, Reese 6

Sowder, Cash 6

Stalbaum, Anna 6

Stephens, Olivia 6

Stout, Brayden 6

Swigon, Boston 6

Terborg, Faith 6

Thompson, Katie 6

Uylaki, Owen 6

Van Baren, Gabriel 6

Van Loon, Austin 6

Van Meter, Reese 6

Wiers, Caleb 6

Williamson, Mariah 6

Winn, Jeremiah 6

Witten, Mackenzie 6

Zoppetti, Dominic 6

7th Grade 

Albert, Missy Lee 7

Ames, Madison 7

Andersen, Dane 7

Anderson, Haley 7

Anguiano, Evelyn 7

Arroyo, Diego 7

Birchett, Delaney 7

Brill, Colt 7

Bristol, Gabriel 7

Bryczek, Alexa 7

Castro, Marco 7

Cochran, Emma 7

Cochrum, Cali 7

Combs, Aireanna 7

Cooper, Kayden 7

Crane, Jori 7

Culbreth, Keely 7

Culbreth, Paige 7

Daniels, Cameron 7

DeKerf, Joshua 7

Dendy, Aelaskye 7

Drake, Jackson 7

Durham, Savannah 7

Dykshorn, Emmalee 7

Easto, Logan 7

Eenigenburg, Ethan 7

Eggers, Zachary 7

Fahrback, Angel 7

Gallo, Michael 7

Geeve, Aubrey 7

Gray, Baileigh 7

Gray, Karlee 7

Gray, Maleah 7

Grijalba-Santos, Diana 7

Hardy, Creedence 7

Harris, Katelyn 7

Hasara, Claire 7

Hershman, Kasey 7

Herz, Levi 7

Hoffman, Cadence 7

Hoffmann-Buczek, Amelia 7

Hood, Lexi 7

Jackson, Nicolette 7

Johnson, Addison 7

Johnson, Grace 7

Josifoski, Anthony 7

Kelleher, Grace 7

Kenning, Rowan 7

Kitchen, Mason 7

Knoerzer, Kennedy 7

Kritlow, Preston 7

Kros, Katelyn 7

Kurdelak, Norah 7

LaLonde, Robert 7

Leek, Daega 7

Lindberg, Alexander 7

Long, Hunter 7

Lukasik, Luke 7

Luttell, Tyler 7

Martin, Madison 7

Martin, Mason 7

Nannenga, Bryce 7

Ortega, Lorenzo 7

Page, Kyli 7

Parker, Jason 7

Peach, Adena 7

Reyelts, Renee 7

Ritchie, Edward 7

Robbins, Alivia 7

Rondeau, Alexandra 7

Roorda, Braeden 7

Rushmore, Katie 7

Salas, Paulina 7

Sampson, Brady 7

Santaguida, Briana 7

Schweitzer, Julia 7

Seniw, Madison 7

Sessions, Noah 7

Shone, Emily 7

Sipe, Lauren 7

Smith, Triston 7

Sowder, Axl 7

Stanis, Elyse 7

Steffan, Emily 7

Stranc, Iris 7

Sutton, Nathan 7

Tillema, Calvyn 7

Tucker, Bailey 7

Tuinstra, Wyatt 7

Uchman, Adrian 7

Urbano, Hunter 7

Uylaki, Ashlynn 7

Vanderhere, Madelyn 7

Walker, Natalee 7

Wangen, Cade 7

Woodworth, Mia 7

8th Grade 

Adcock, Brian 8

Andersen, Mackenzie 8

Anderson, Claire 8

Andree, Alexis 8

Barker, Ashley 8

Bedard, Joseph 8

Belstra, Lillian 8

Blake, Adalynn 8

Brewster, Emma 8

Calton, Sarah 8

Campbell, Audrey 8

Christensen, Breanna 8

Corona-Pantoja, Madeleime 8

Daily, Hunter 8

Erb, Emily 8

Erb, Sara 8

Fentress, Shane 8

Galvan, Emma 8

Gannon, Emily 8

Garcia-Barajas, Anai 8

Gonzalez, Adriana 8

Gonzalez, Erick 8

Hayes, Genevieve 8

Hoglund, Skylar 8

Johnson, Josiah 8

Jones, Brianna 8

Kapella, Kaitlyn 8

Kelly, Ethan 8

Klauer, Reno 8

Lageste, Adam 8

McCord, Hailey 8

McDonald, Jade 8

Miller, Emily 8

Murray, Coen 8

Murray, Madelyn 8

Newbury, Lilianah 8

Ohara, Lillian 8

Osburn, Bella 8

Peal, Jocelyn 8

Pearson, Ava 8

Pellegrini, Camden 8

Penunuri, Liyah 8

Pigg, Addison 8

Plummer, Olivia 8

Poppe, Rykert 8

Przybylski, Jayda 8

Risner, Raymond 8

Rogers, Katelyn 8

Rose, Sydney 8

Rowe, Lilliana 8

Salaz, Abigail 8

Schultz, Nolan 8

Short, Josephine 8

Skowronski, Summer 8

Thomas, Paityn 8

Thompson, Alex 8

Thoreson, Logan 8

Van Loon, Lillian 8

Vega, Danika 8

Ward, Nathan 8

Webster, Camden 8

Wheeler, Jacob 8

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