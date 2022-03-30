Third Quarter
HIGH HONOR ROLL
Sixth grade: Allison E. Matusiak, Benjamin W. Reeb, Camry G. Krueger, Damien A. Vargas, Ella D. Bristol, Ethan D. Thomas, Gage T. Enright, Grayce M. Stalbaum, Ian H. Swart, Jamie J. Dendy, Jenna G. Walker, Kaia S. Hughes, Laurel J. Van Meter, Levi U. Turner, Liam M. Coster, Luke A. Schepel, Madilyn G. VanderMeer, Madison S. Kidwell, Margaret A. Norwine, Marisa A. Bednarczyk-Low, Nathan K. Hanson, Samantha M. Urban, Uriah J. Sessions.
Seventh grade: Addison R. Myers, Ashley F. Stasny, Ashlynn M. Harper, Brooke A. Staniszewski, Brooke R. Durham, Diego S. Martinez Gonzalez, Ella G. Dixon, Jack N. Justice, Jennifer N. Martinez, Jessa M. Pena, Jessica P. Beauchamp, Kylie R. Hopper, Lorelai A. O'Brien, Madalyn J. Thomas, Marvin W. Johnson, Mattie L. Amsler, McKayla E. Nuss, Rosalin M. D'Angelo, Sierra L. Evers, Tess K. Bell.
Eighth grade: Adyson N. Feddeler, Alexandra L. Gutierrez, Alexis R. Pavloff, Ashton R. Donnowitz, Aubrey R. Hanger, Autumn A. Oliver, Ava D. Barlog, Bryce N. Pritchard, Caden P. Nabors, Danica L. Samuelson, Danielle R. Gidley, Demetrius L. De La Paz Marino, Ella F. Dresher, Elyce C. Gillette, Emilia R. Przybylski, Emma S. Alicea, Eva S. Sersic, Greta M. Alicea, Haylee R. Hass, Jayson J. Merry, Jeremiah E. Winn, Kylee E. Jesko, Kylie G. Bristol, Lillian J. Leonard, Mackenzie R. Witten, Mariah A. Williamson, Max A. Duttlinger, Molly M. Summers, Nolen J. Kooistra, Owen J. Sharp, Reese E. Smith, Samantha R. Jonkman, Samuel J. Gartshore, Simone L. Blanco, Skylar J. Evers, Sophia L. LeGrand, Timothy Z. Alicea, William M. Chestnut, Zachary J. Broyles.
HONOR ROLL
Sixth grade: Adam C. Klisurich-Marlin, Addison M. Guisinger, Adyson C. Long, Ainsley N. Summers, Anne K. Lindberg, Audree L. Baker, Austin J. Summers, Ayanna L. Van Eck, Ayden J. Lewis, Bailey R. DeYoung, Bella J. Northcutt, Brady L. Flick, Breslin Ramirez, Brooklyn N. Mackey, Brynn E. Capellari, Caleb A. Gartshore, Caleb M. Lindberg, Chance E. Wilson, Chloe G. Walczak, Claudio A. Hernandez, Corban E. Arthur, Creed M. Veach, Dayton C. Schumacher, Dean C. Miller, Devon A. Bobby, Drew N. Przybylski, Dylan J. Adams, Ella P. Krizmanich, Enrique S. Arroyo, Gabriella E. DeFries, Garrett M. Boer, Gracelyn M. Barcus, Grant J. Duttlinger, Hayden S. Barker, Isabella R. Coffer, Jacqueline F. Vander Woude, Jadalynn D. Barker, Jake V. Dresher, Joel A. Previs, John M. Pawlak, Jorge J. Pena, Josslyn I. Holford, Julia I. Gutierrez, Julia K. Ketchem, Kailynn E. Niemiec, Kelsey D. Gray, Lendon I. Borden, Lilah C. Nannenga, Logan D. Hanewich, Logan E. Black, Lucas J. Lindberg, Lydia R. Bell, Makayla M. Rayner, Max A. Lindberg, Max J. Nannenga, Maxwell R. Kollada, Natalie M. Luttell, Oliver P. Dutton, Olivia G. Kritlow, Parker T. Harrington, Patience F. Cole, Payton F. LaLonde, Rebekah I. Lerner, Ryan L. Halcomb, Rylee L. Jones, Seth A. Hopper, Seth L. Marshall, Sierra A. Bradburn, Simon J. Chicki, Van S. Kooistra, Vanessa A. Calloway, William Nava Contreras.
Seventh grade: Abigail E. Walker, Alexander J. Bogner, Andrew J. Jonkman, Andrew T. Hyatt, Aubrey M. Bunce, Austin A. Bolde, Avery J. Myers, Ayden H. Arreola, Bella J. Hepworth, Braden J. VanNieulande, Brenna G. Collard, Brooke E. Sharp, Brooklynn A. Spath, Bryce C. Bailey, Bryce D. Birch, Camryn R. Przybylski, Carson M. Armstrong, Cole T. Neyhart, Colin N. Pritchard, Colton D. Walczak, Connor L. Myers, Conor J. Stabnik, Craig E. Bruinius, Dominic P. Slaughter, Donita P. Hines, Eduardo Lira Ballardo, Felix F. Tello, Francisco G. Garcia Barajas, Hunter S. Williams, Isabelle A. Jones, Ivan M. Herron, Jack A. Myers, Jaidan L. Klemp, Jake D. Fitzpatrick, Jase J. Barrera, Jazmin M. Brumley, Jillian V. Hasara, Julia G. Buczek, Kahlan D. Kerns, Karlie A. Hogge, Katelyn C. Fahey, Katie M. Palmquist, Keira A. Urbano, Kierstyn E. McKown, Krista R. Sytsma, Layne D. Barker, Luke V. Ehrhardt, Madalynn N. Hemphill, Mallorie M. Rose, Maria F. Martinez, Markus J. Terborg, Mary Alice I. Leach, Mya D. Zorka, Noah D. Barcus, Olivia E. Adams, Olivia J. Walker, Rheyna M. Smith, Rigley E. Pszonka, Savannah R. Garcia, Tessa C. Baggerly, Thomas A. Builta, Tinsley S. Descho, Triston M. Wireman, Veborly A. Perez Rodriguez.
Eighth grade: Abigale R. Scoleri, Addison F. Arnett, Alexis A. Castro, Alyssa R. Thibodeaux, Anna G. Fase, Annahbelle M. Dover, Aubrey K. Stowers, Ayden R. Fuqua, Braelee J. Roorda, Brianna J. Hanlon, Brock T. Mackey, Caleb A. Sebella, Caleb A. Wiers, Carson F. Gallagher, Cash C. Sowder, Cassandra Garcia Zepeta, Cheyenne N. Flatt, Colin C. Clark, Daphne C. Dyniewski, Dianne E. Brown, Elizabeth F. Ramirez, Ella S. Slaughter, Erin R. Ames, Ethan M. Hough, Faith E. Terborg, Faith N. Corey, Gracen R. Murray, Hayden A. Day, Hunter C. Munoz, Isabella G. Jonkman, Jacob R. Hamstra, Jaidyn J. Anderson, James K. Kopf, Jaslyne L. Robledo, Jeremiah O. Fitzpatrick, Jonathan R. Carter, Julia K. Duljan, Kaitlyn G. Ceiga, Karalyn L. Korbitz, Kate L. Luedtke, Katie R. Thompson, Kaylie E. Flanagan, Keaton C. Wagner, Lincoln D. Bryant, Lindsay M. Stidham, Lydiah G. Newbury, Maddisyn J. Gray, Madison N. Rish, Makenna M. Pigg, Mason C. Capps, Matthew D. Welch, Matthew T. Rose, Maya J. Gonzalez, Molly A. Collins, Myles C. Kitchen, Olivia M. Stephens, Olivia Z. Dydo, Owen J. Uylaki, Paige A. Funk, Paige K. Becker, Parker J. Birchett, Reese E. Van Meter, Rylee D. Moore, Taylor L. Gray, Trevor T. Poplawski, Trinity M. Kaericher, Tristan G. Fahrbach, Tyler G. Johnson, Tyler M. Cannon, Viviana V. Gonzalez, Wyatt A. McCullough, Yamir Chavez, Zachary R. Gutierrez, Zachary W. Patton, Zackary L. Mikash, Zuri A. Scoleri.