SIXTH :

GOLD

MADISON AMELL

ALEX ANGUS

MALACHI ARK

COLTON J BURTON

SALLIE CURLING

CHACE HITCHENS

LANCE HUMMEL

STEPHANIE KAECH

Allen Luccero

KAYLEIGH PELLETT

ANDREW PELLETT

LEXA PORTH

GRACE RICHIE

TRACE ROGERS

ALEXIS TAYLOR

ANGELINA THOMPSON

LILLIAN TUCEK

MITCH WILLIAM WOODS

SILVER

SKYLAR SANDERS

GARRETT SMOLKOVICH

BRONZE

KAMI BROWELL

RACHEL DARDA

AIDEN KENNEDY

SEVENTH:

GOLD

Rosie Bennett

Wyatt Breen

Lily Burns

Rebecca Griner

Madison McNeil

Glen Richie

Melanie Tamayo

SILVER

Lauren Brzuchowski

Riley Hastings

Adriana Hummel

EIGHTH:

GOLD

Lainey Bertrand

KHAYMAN ESSINGTON

KAILEB GASH

YESINYA GOODMAN VASQUEZ

ANTHONY HARRELL

KASANDRA HUGHES

KADIE HUMMEL

Amber Liescke

AYLIN LUCERO

AUBREE MATHENA

SPENCER MORENO

ROSMOND PRISOCK

MASON RIEBE

ALLISON SCHUETTE

DANIELLE TAYLOR

ETHAN TUCEK

FRANKIE TUTTILA

SILVER

DESTINY HENSLEY

KYLA KEMPLIN

BRONZE

ALEXIS BURNS

MJ MCDERMOTT

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