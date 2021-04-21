Third Quarter High Honor Roll
Freshmen
BRYNN BOUNDY
ELLA BRAKE
LILY BREEDEN
MINDY BROWN
RYAN CARLEY
NATALIE DeSCHEPPER
AUSTIN DUVALL
CHARLES FRANCIS
ANNABELLE GOODIN
GETTY GREER
RYLIE HULS
MOLLY KILLIAN
KATE KRISTENSEN
LILLY LAHR
KYAH LEE
KALYNN LITTLE
WRIGLEY MAXEY
BRIANNA NILES
CHASYN POLLARD
SAVANNAH SHUMATE
HAILEY WHIPPLE
SOPHIA ZHENG
Sophomores
KALE BAUER
RYLIE CLINE
KADENCE CROWLEY
McKENNA CROWLEY
EMILY FEHR
KEEGAN FRASHIER
CECILIA GOODIN
KARAH JONES
MADISON McCREARY
JILLIAN MEECE
CONNOR RAY
KALLEN ROBERTSON
SYDA SCHLICKMAN
ELSIE SIZEMORE
KATHERINE STEIDINGER
RYLEE STEPHENS
EMILY VAUGHN
AUBREY WILLIAMS
KENDYL WRIGHT
DAVID ZBINDEN
Juniors
PAYTON ALLEN
KENLEY ANDREAE
SADIE CHRISTENSEN
AWSTACE GRAUER
EMILY HOOD
BRAYLEN KEAN
LUCY KEIGHER
ANNELIESE KERCHENFAUT
MOLLY KROON
TYLER LANGE
AIDEN PHILLIPS
BROCK PHILLIPS
CARMEN PONDEL
WYATT SCHLICKMAN
ZANDER WIER
HANNAH WILSON
Seniors
ASHLYN ALLEMAND
ISABELLA AMBURGEY
KADYN BARNES
HALEY BROWN
RYLEIGH BROWN
RYLAN DAVIS
BRODIE DOMAN
MICHAELA DYKES
ISABEL EICHELBERGER
KENNEDY FANSON
ALEXANDER FREEHILL
JESSICA FREEHILL
SKYLER FUNK
ETHAN GARARD
HAVEN HATHAWAY
LINDSEY HEINZ
ALEXANDRIA KAFER
NATHAN KALLAL
KARLEIGH KIETZMAN
ALEXANDER KILLIAN
LIAM KILLIAN
TYLER KOLLROSS
SARAH KOSS
AINSLEY LINDSEY
EMILY MARTIN
ZOPHIA McGUIRE
ALEX MINION
BRADEN ROESCH
TRISTAN ROESCH
NICOLE SCHULTZ
ABIGAIL SIZEMORE
AARON SPEARS
EMMA SWANSON
SIERRA WARD
PRESLEIGH WARNER
DALLAS WHELCHEL
GAVIN WORKMAN
Third Quarter Honor Roll
Freshmen
JACOB HENRICHS
AUDREY IVERSON
ISAIAH JOHNSON
CALLY KROON
ALEXANDER MARTIN
CARSON MAXEY
REECE MILLER
ALTIN NETTLETON
ALEXANDER OVERMAN
JOSE REBOLLO
SHAWN SCHLICKMAN
NICHOLAS SMITH
ALLISON SPILLER
LACY WALKER
ALEX WARD
Sophomores
NOAH ADKINS
COLIN BANE
EMILY BARDEN
MIRANDA BLANCK
ALEXIS CLIFF
AUSTIN CORRY
JENA CSEVE
RYLAN DeFRIES
MARTISE EVANS
NICHOLAS GIROUX
OLIVIA HAWTHORNE
ORION HILLARD-BORDEN
SETH KOLLROSS
MASON KUTEMEIER
KORAH PALUMBO
KYLE SELLERS
CADEN WALKER
Juniors
HUNTER BREWER
MADISON BREWER
PARKER CHASE
RYLEE DAWSON-HOWARD
CONNOR ENGEL
KIRA FUOSS
OLIVIA JOHNSON
AARON KASPER
PEYTON LEONARD
MARKUS MIGUEL
JACOB ZUMWALT
Seniors
ISAIAH CHATMAN
GRACE CHRISTENSEN
DANIELLE McCARTY
SKYLER NIEMANN
BLAKE NUGENT
MANUEL PORTAL
FAITH SCHULTZE