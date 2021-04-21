Third Quarter High Honor Roll

Freshmen

BRYNN BOUNDY

ELLA BRAKE

LILY BREEDEN

MINDY BROWN

RYAN CARLEY

NATALIE DeSCHEPPER

AUSTIN DUVALL

CHARLES FRANCIS

ANNABELLE GOODIN

GETTY GREER

RYLIE HULS

MOLLY KILLIAN

KATE KRISTENSEN

LILLY LAHR

KYAH LEE

KALYNN LITTLE

WRIGLEY MAXEY

BRIANNA NILES

CHASYN POLLARD

SAVANNAH SHUMATE

HAILEY WHIPPLE

SOPHIA ZHENG

Sophomores

KALE BAUER

RYLIE CLINE

KADENCE CROWLEY

McKENNA CROWLEY

EMILY FEHR

KEEGAN FRASHIER

CECILIA GOODIN

KARAH JONES

MADISON McCREARY

JILLIAN MEECE

CONNOR RAY

KALLEN ROBERTSON

SYDA SCHLICKMAN

ELSIE SIZEMORE

KATHERINE STEIDINGER

RYLEE STEPHENS

EMILY VAUGHN

AUBREY WILLIAMS

KENDYL WRIGHT

DAVID ZBINDEN

Juniors

PAYTON ALLEN

KENLEY ANDREAE

SADIE CHRISTENSEN

AWSTACE GRAUER

EMILY HOOD

BRAYLEN KEAN

LUCY KEIGHER

ANNELIESE KERCHENFAUT

MOLLY KROON

TYLER LANGE

AIDEN PHILLIPS

BROCK PHILLIPS

CARMEN PONDEL

WYATT SCHLICKMAN

ZANDER WIER

HANNAH WILSON

Seniors

ASHLYN ALLEMAND

ISABELLA AMBURGEY

KADYN BARNES

HALEY BROWN

RYLEIGH BROWN

RYLAN DAVIS

BRODIE DOMAN

MICHAELA DYKES

ISABEL EICHELBERGER

KENNEDY FANSON

ALEXANDER FREEHILL

JESSICA FREEHILL

SKYLER FUNK

ETHAN GARARD

HAVEN HATHAWAY

LINDSEY HEINZ

ALEXANDRIA KAFER

NATHAN KALLAL

KARLEIGH KIETZMAN

ALEXANDER KILLIAN

LIAM KILLIAN

TYLER KOLLROSS

SARAH KOSS

AINSLEY LINDSEY

EMILY MARTIN

ZOPHIA McGUIRE

ALEX MINION

BRADEN ROESCH

TRISTAN ROESCH

NICOLE SCHULTZ

ABIGAIL SIZEMORE

AARON SPEARS

EMMA SWANSON

SIERRA WARD

PRESLEIGH WARNER

DALLAS WHELCHEL

GAVIN WORKMAN

Third Quarter Honor Roll

Freshmen

JACOB HENRICHS

AUDREY IVERSON

ISAIAH JOHNSON

CALLY KROON

ALEXANDER MARTIN

CARSON MAXEY

REECE MILLER

ALTIN NETTLETON

ALEXANDER OVERMAN

JOSE REBOLLO

SHAWN SCHLICKMAN

NICHOLAS SMITH

ALLISON SPILLER

LACY WALKER

ALEX WARD

Sophomores

NOAH ADKINS

COLIN BANE

EMILY BARDEN

MIRANDA BLANCK

ALEXIS CLIFF

AUSTIN CORRY

JENA CSEVE

RYLAN DeFRIES

MARTISE EVANS

NICHOLAS GIROUX

OLIVIA HAWTHORNE

ORION HILLARD-BORDEN

SETH KOLLROSS

MASON KUTEMEIER

KORAH PALUMBO

KYLE SELLERS

CADEN WALKER

Juniors

HUNTER BREWER

MADISON BREWER

PARKER CHASE

RYLEE DAWSON-HOWARD

CONNOR ENGEL

KIRA FUOSS

OLIVIA JOHNSON

AARON KASPER

PEYTON LEONARD

MARKUS MIGUEL

JACOB ZUMWALT

Seniors

ISAIAH CHATMAN

GRACE CHRISTENSEN

DANIELLE McCARTY

SKYLER NIEMANN

BLAKE NUGENT

MANUEL PORTAL

FAITH SCHULTZE

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