Seeger Junior/Senior High School has listed its first semester honor roll.
Those on the A honor roll are:
Seventh grade — Adara Elizabeth Austin, Joslyn Erica Barnett, Jisela Rose Buranosky, Jett William Collins, Ella Sueann Foster, Tyler Frank Harris, Christopher Benjamin Kight, Ava Regina Kihlstrand, Marissa Helen Rickey, Aleeha Nicole Smith, Ephraim Malachi Stoner, Gabriellea Sue Anne Vollmer, Alaina Grace White
Eighth grade — Hadessah Rose Austin, Madison Nicole Barton, Cecelia Dawn Blankenship, Kaylee May Brown, Elijah Ryne Burton, Gracie Noel Garrison, Ethan Michael Guminski, Madeline Rose Hays, Abbigail Lynn Hetrick, Ella Grace Jernagan, Allie Marie Johnson, Caleb Anthony James Keller, Lauren Marie Mickle, Ryley Patrick Nern, Joanna Lynn Salts, Kyle Robert Swank
Ninth grade — Morgan Reece Cooksey, Nala Isabelle Crumbaugh, Joshua Caleb Edwards, Mary Grace Greene, Emma Elizabeth Hays, Kenli Shae Hetrick, Helen Macy Kerr, Paige K Laffoon, Makenzie M Moody, Kaiden Michael Peterson, Katherine Lee Scroggins, Macy M Smith, Haylee Walsh-Starr, Avah Magnolia Watson
Tenth grade — Mary Elizabeth Beckett, Reagan Renee Dillman, Rylie Reis Dillman, Shawn M Grady, Cheyenne Elizabeth Hicks, Kerigan Ziah Hicks, Jonevin Dalton Wade Laswell, Tytus Duane Lathrop, Kloey Leyonna Mitton, Kloe Faith Rothenberger,
Riley Elizabeth Shrader, Jennifer Adrianna Velazquez, Katelyn M Wellmaker
Eleventh grade — Sadie Lynn Atwood, Zoey Maria Bamonti, Elijah Alexander Greene, Logan Robert McFatridge, Maddison Kendel Miller, Emma Renee Nelson, Libby A Smith
Twelfth grade — Meghan Christine Beyer, MacKinley J Cooksey, Kali N Haddock, Jillian Irene Huckleberry, Janelle Dawn Rater, Shannon Rae Rogers, Emily Jean Shrader, Abigail Mae Simpson, David Alexander Thornsbrough, Jaylen Andruw Young
Those on the A/B honor roll are:
Seventh grade — Charles Wayne Bennett, Easton Lee Brier, Hannah Sophia Burt, Xavier Isaac Chandler, Hazel Lynne Coffman, Kaylyn Anne Coffman, Tobias Nathanael Cunningham, Rilee Elizabeth Day, Nolshikya Dillon, Emily Dawn Easter, Hailey Mae Eller, Kiley Love Elmore, Piper Danielle Ferrell, Zoey Lynn Foust, Addisyn Irene Herndon, Xavier Isaiah Holub, Alondra Cristina Janer Flores, Luke James LaFleur, Xavier James Lang, Malachi Michael Duane Lathrop, Wyatt James Lees, Lauren Nicole Lloyd, Finnian Shaw McLain, Kelton Kole Myers, Nathan David Odie, Sarah Alison Mei Orahood, Jewel Noel Perry, Jacob Foster Potter, Daniela Yamileth Ramos Ibarra, Ellie Elizabeth Sitz, Fletcher Edward Alan Tidd, Nicoda JamiLee Turner, Maci Lynn Van Etta, Nathan Edwin Wargo, Grant Lee Watkins, Kaylyn Paige Wheeler, Kaylee Joyce Ann Wildrick
Eighth grade — Brodrick Ayden Ashby, Konner Isaac Brenner, Korbin Levi Breymeyer, Cameron Eugene Brown, Amanda Janine Brummett, Annabelle Lanae Butler, Simeti Joseph Carnahan, Olivia Rae Chavez, William August Frasch, Hannah Lillian Frodge, Nathanial Raymond Hale, Jayci Jane Halsema, Christian Dean Holland, Taylor Marie Hollis, Scottie Michael Kincade, Kya Grace Lang, Thomas McCord Lemming, Carter Alexander Marshall, Samuel Norbert Martin, William Michael McMurtrie, Ace Eugene Mitton, Christian Alexander Moore-Walker, Luke Michael Pluimer, Peyton Eugene Reynolds, Kaylee Rochelle Riley, Addison Grace Shrader, Owen Nathaniel Smith, Hannah Jean Taylor, Lilian Khadijah Taylor, Hunter Ethan Thomas, Landon Scott Walker, Jewell Leigh-Anne Watkins, Marianne Alyssa Whorrall, Dylan Patrick Zak
Ninth grade — Molly J Baroff, Hunter D Calvert, Aubry Jean Cole, Brooke Maddison Combs, Keegan Christopher Craft, Cody Lee Culvahouse, Kevin Doyal Culvahouse, Case Dean Garriott, Victoria Noelle Haire, Logan Max Hedgecock, Ethan Thomas Hernandez, Taylor R Horath, Olivia Marie Huckleberry, Layla Nicole Johnson, Ziah Aislyn Kight, Pricilla Gayle Killian, Saige Lillian Knosp, Trae S Lanham, Ellen Cathern McDonald, Cara Sky Miller, Abigail D Monroe, Anna E Moore, CeCe R Morales, Karissa Aira Parker, Haylie Virginia Robinson, Hannah Alexis Schuringa, Chloe Frances Sheets, Olivia Rae Shideler, Ashlynn Renae Simpson, Owen Taylor Snedeker, John Frederick Tanner, Allyson Renee Thornsbrough, Morgan E VanEtta, Itzel Velazquez, Cody Michael Waling, Liliann Marie Walters, Tiffany Renee Walters, Jace Erron Ware, Nataleigh Anne Yarborough
Tenth grade — Sophia Shade Ashby, Emily Grace Bowen, Dalton Freeman Bunch, Kaiden Lucas Clark, Hadden Allen Eller, Kinley F Elmore, Berlyn Marie Guminski, Andrew Maurris Holland, Leah June Kirkpatrick, Molly Graceann LaFleur, Sierra J Lanham, Makayla Isabelle Martin, Zoe Jane Martin, Lauren Rebecca McBride, David Michael Moody, Chayton Nicholas Oliver, Katlyn Sharon Ray, Elijah Andrew Reynolds, Gavin Asher-Neal Spidel, Jillian Mae Stine, Juan Robert Stultz, Ethan C Swanson, Kayla Michelle Voigt, Georgianna Rose Wallpe, Morgan Danielle Warrick, Natalie S Warrick, Hannah G Wheeler
Eleventh grade — Abigail Celeste Barger, Travis Scott Beckett, Alex J Childers, Nicholle E Childers, Avery Louise Cole, Shaylen M Gregory, Jeniece Pearl Hall, Eden Clare Hess, Allison Grace High, Adam Wayne Holycross, Selah JR Humphrey, Kendal Lynette Knosp, Katherine M Martin, Morgan Lee Moller, Thomas Jakub Odie, Grace Patricia Pearson, Korrigan Nichol Rasmussen, Brock Jonathan Rudolph, Hannah Noel Shideler, Bailie Marie Simonton, Haylee Slowik, Jesse James Smith, Nathan Edward Smith, Karis Anne Sosnowski, Jameson Lee Sprague, Michael Khalden Stephen, Jack William E Weston, Hanah Rene Wolf, Gage Robert Zenor
Twelfth grade — Zachery Eugene Allison, PJ Maximus Amble, Christian Alan Beighley, Braxton Elijah Bowlus, Emma Grace Brasker, Kaylee Jo Brasker, Donald Dean Brooks-Ellis, Garrett R Drake, Gracie A Drake, Cameron Joseph Ellis, Tyler M England, Hunter Rhyan Garrison, Morgan L Howard, Jorja Nicole Hudson, Jude Alana Hunter, Shelby D Jernagan, Kaylee Kerr, Macie A Kerst-Merriman, Zoe Alexandra Kight, Blayne Christopher Lape, Benjamin Richard Potter, Taylor Marie Rothenberger, Sophia Jean Roysdon, James Thomas Scroggins, Libby Brooke Shonkwiler, Carson Riley Stonebraker, Erica Nichole Swank, John Daniel Bates Waterworth, Kiley Michelle White, Daten Wilson