...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY
EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN INDIANAPOLIS HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL INDIANA, EAST CENTRAL
INDIANA, NORTH CENTRAL INDIANA, SOUTH CENTRAL INDIANA,
SOUTHWEST INDIANA, AND WEST CENTRAL INDIANA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL INDIANA, BARTHOLOMEW, BOONE,
CLINTON, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, HOWARD, JOHNSON,
MADISON, MARION, MORGAN, SHELBY, AND TIPTON. IN EAST CENTRAL
INDIANA, DELAWARE, HENRY, AND RANDOLPH. IN NORTH CENTRAL
INDIANA, CARROLL. IN SOUTH CENTRAL INDIANA, BROWN AND MONROE.
IN SOUTHWEST INDIANA, DAVIESS, GREENE, KNOX, MARTIN, AND
SULLIVAN. IN WEST CENTRAL INDIANA, CLAY, FOUNTAIN, MONTGOMERY,
OWEN, PARKE, PUTNAM, TIPPECANOE, VERMILLION, VIGO, AND WARREN.
* FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY EVENING
* A ROUND OF RAIN ON THURSDAY INTO EARLY FRIDAY WILL PRIME THE
GROUND. RAIN, POSSIBLY HEAVY AT TIMES, WILL FALL FRIDAY NIGHT
INTO SATURDAY. TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES WITH
LOCALLY HEAVIER AMOUNTS ARE POSSIBLE. THERE REMAINS UNCERTAINTY
ON WHERE THE HEAVIEST RAIN WILL FALL.
* THE FORECAST RAINFALL AMOUNTS WOULD CAUSE MINOR TO MODERATE
FLOODING OF AREA RIVERS AND STREAMS. HIGHER RAINFALL AMOUNTS
WOULD LEAD TO ISOLATED MAJOR RIVER FLOODING. IN ADDITION, LOW
LYING AREAS MAY FLOOD DUE TO THE HEAVY RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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