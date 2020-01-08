Newly elected officials were sworn in by Judge Stephanie Campbell in a public swearing in ceremony Jan. 6 in the Fountain Circuit Court.

Attica's newly elected officials Duane Roderick, mayor; Joanne Broadwater, clerk-treasurer; Mark Mason, judge; Patricia Hargan, Valarie Maus, Kaylie Carnahan, and Larry Grant, city council members, were all previously sworn into office Jan. 2 before they conducted official business for the new year.

Newly elected officials from the town of Kingman: Kendal Buker, clerk-treasurer; Jack Dillon and Robyn Whitaker, town council members, along with the town of Wallace: Carl Cork, Amy Ellingwood, and Charol Ellingwood, town council members, were previously sworn in before official business of the new year.