Fountain Central Jr.-Sr. High School has announced its honor roll for first term.
Those listed on the all a honor roll:
In seventh grade: Annabella Claire Barney, Caitlin Marie Crowder, Bryson Alan Davis, Jose Angel Duarte-Grajales, Morgan Ann Taylor Gulley, Brailey Elizabeth Hoagland, Alydia Maria Mellady, Chloe Marie Morgan, Lexi Ann Marie Willoughby, and Trenton Michael Wise.
In eighth grade: Owen Jeromy Acton, Allison Mae Dawson, Avery Ella Donaldson, Cole Evan Garbison, Andres Aldegundo Hernandez, Kacey Michelle Kirkpatrick, Samantha Jo Krout, Lainey Jo Leslie, Connor James Robinson, Kerry Lynn Swenson, Haley Marva Webb, and Ethan Ray Wigley.
In ninth grade: Lauren Mae Crowder, Lukas Isaiah Miller, Samuel Jay Morris, Erin Grace Sillery, and Chase Martin Witsman.
In tenth grade: Ray Sennett Duncan, Emily Maritza Jimenez, Willow Dakota Kay Marcum-Walsh, Seth James Martin, Carter Austin Merryman, Austin Cole Pickett, and Courtney Jane Sims.
In eleventh grade: River Allen Matthew Auter, Lake James Blaylock, Tabitha Nicole Bone, Tyler Jas Bowling, Justin Jeffrey Butts, Sawyer Gregory Keeling, Adria Joyce Lechner, Shelby Nicole Marshall, Nathan Andrew Summers, and Mason William Fischer Warrick.
In twelfth grade: Chloe Alward, Matthew G. Collins, Hope Goins, Alexis Griffin, Sorani Del Carmen Hernandez, Paityn Krout, Gracie Lyons, Haiden Lee Martin, Reagan Oswalt, Andrew Royce Sillery, and Micah Keith Trusty.
Those listed on the a/b honor roll:
In seventh grade: Haylee Jean Blann, Rebeque Noreen Boyko, Ashton Crue Brown, Levi Tanner Cox, Ayden Scott Donaldson, Josephine Abigail Harshbarger, Jayden Richard Scott Hart, Dallas Wayne Hoagland, Madalynn Paige Jackson, Kylah Rae Jones, Addison Dawn Kalweit, Rylan Presley Mayotte, Hadlee McBride, Levi Andrew Miller, Alyssa Roxanne Mitton, Wyatt David Moncrief, Madisyn Danielle Jolee Morgan, Trayce Ryan Norman, Alexandar Scott Pavey, Jozey Ann Pippin, Hannah Catherine Prickett, Brooklyn Marie Shepherd, Rylee Dawn Simko, Gauge Nicholas Vanhook, Erin Elizabeth Volk, Katielynn Michelle Wadhams, Justice Ann Ward, and Hudson Charles Young.
In eighth grade: Noah Boyd Armstrong, Thaylynn Elaine Babb, Katelynn Danielle Brown, Maddox Lane Carson, Trinity Marie Cope, Taden Cole Dahl, Nevaeh Nichole Dobbs, Kendall Elyse Eberly, Waylon Joseph Frazee, Ava Marie Ginter, Joshua Phillip Speed Hannan, Anahi Izquierdo-Ramirez, Wesley Daniel Jackson, Kameran Scott Krug, Anthony Lopez, Marvin Adan Olvera-Barradas, Jaylin Scott Payne, Brayden Tyler Prickett, Mary Elizabeth Rice, Kyle Dean Slinker, Henry Dale Taylor, Ely Garett Thompson, and Koby Allen Wolf.
In ninth grade: Hunter James Blankenship, Dalton Eugene Cox, Zane Andrew Curtis, Cheyenne Rain Edwards, Like David Foxworthy, Noah Lee Fruits, Isaac Garrison Hehmann, Chanz Bailey James, Brooke Kirkpatrick, Ethan Don Mellady, Marylee Stephanie Muniz-Dominguez, Jilleann Grace Pate, Magdalena Marie Sandlin, Nola Kaye Walls, Karson Andrew Wolf, and Braden Taylor Wood.
In tenth grade: Larissa Kathryn Bowers, Jason Warren Courteau, Andrew Neal Duncan, Kendra Robin Earlywine, Hayleigh Layne Elkins, Lillianne Faith Fishero, Michael Augustus Geller, Chloe Marie Golia, Angela Amairani Gonzalez, Jacob Addison Harshbarger, Jerzi Lynn Hershberger-Simmons, Aubrey Lee Hicks, Kaydyn Lynn Marie Kiger, Jared Thomas McCarthy, Larissa Brooke McMahan, Maddie Sue Medley, Nathan Wayne Newell, Gilbert Orlando Olvera Barradas, Dania Pesquera Aguirre, Kaitlynn Marie Peterson, Isabella Elaine Pritchard, Daisy Renee Rayphole, Aryana Jordan Shepherd, Dylan James Songer, Cheyanne Dixie Thompson, Haley Amber Webb, and Taylor Mae York.
In eleventh grade: Daniel Aaron Adams, Luke Allen Adams, Kiara Nicole Bennett, Kenna Faith Bible, Molly Julie Coles, Carson Garrett Eberly, Kaylee Lynn Edmiston, Seth Thomas Gayler, Kirsten Joy Goins, Kameron Dean Griffin, Adison Elizabeth Ann Hawk, Audrey Noel Houmes, Ashlynn Dianna Ingalsbe, Brandon William Ingalsbe, Stella Elaine Jones, Jacob Dean Keeling, Randi Shae Lindquist, Trinity Marie Lindquist, Cody Jay Linville, Marley Jo Massey, Nova Raine Meyer, Morgan Riley Moore, Reese Aaron Oswalt, Colton Layne Robinson, Miguel Alfonso Rosado, Gwendlyn M. Sandlin, Paige Mackenzie Scheurich, Andrew Rece Shabi, Mercedes Alize’ Shepherd, Joseph David Sims, Noah Raymond Smith, Delaney Rayne Whitaker, and Matthew James York.
In twelfth grade: Autumn Rose Clore, Hannah Noel Clore, Luke R. Davis, Mckinnsey Earlywine, Kody Levi Griffin, Katherine Hurt, Tiffany Ranee Keller, Alexis Martin, Eric Medley, Kyle W. Mellady, Chelsea Lyn Morford, Nadya Rahm-Bradford, Jacob Newman Rice, Layla Rushin, Dana Jenae Sanders, Caleb Snider, Hallie Swenson, Avery Walls, and Sidney Lynn Wilson.