...A FLOOD WARNING CONTINUES FOR PORTIONS OF THE FOLLOWING WATERWAYS
IN INDIANA...
EAST FORK WHITE RIVER...WABASH RIVER...WHITE RIVER...
.FLOODING IS UNDERWAY ALONG SEVERAL CENTRAL AND SOUTHERN INDIANA
WATERWAYS AS A RESULT OF UP TO 2 INCHES OF PRECIPITATION THAT FELL
SUNDAY INTO MONDAY. ANOTHER QUARTER INCH TO AN INCH OF
PRECIPITATION HAS FALLEN THIS AFTERNOON AND EVENING, HEAVIEST
SOUTH. AN ADDITIONAL QUARTER INCH OF PRECIPITATION IS POSSIBLE.
THIS LATER EVENT WILL BRING SECONDARY CRESTS TO WATERWAYS AT SOME
LOCATIONS AND PROLONG THE ORIGINAL CREST AT OTHERS.
FLOOD IMPACTS SHOULD MAINLY BE CONFINED TO ROADS NEAR THE WATERWAYS,
AGRICULTURAL LAND, BOTTOMLANDS, AND LEVEES. PLEASE SEE THE SPECIFIC
IMPACTS LISTED FOR YOUR LOCATION OF INTEREST BELOW OR BY GOING TO
THE WEB PAGE DESCRIBED BELOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE INTO FLOOD WATER. TURN AROUND AND GO
ANOTHER WAY. KEEP CHILDREN AWAY FROM FLOODED AREAS. RECREATIONAL AND
AGRICULTURAL INTERESTS SHOULD REMAIN ALERT TO CHANGING RIVER
CONDITIONS.
FOR DETAILED FLOOD INFORMATION GO TO WEATHER.GOV/IND ON THE WEB AND
CLICK ON RIVERS AND LAKES.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE WABASH RIVER AT LAFAYETTE.
* UNTIL LATE SUNDAY NIGHT.
* AT 7:30 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 12.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 11.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...IT WILL RISE TO NEAR 13.0 FEET BY FRIDAY MORNING THEN
BEGIN FALLING. IT WILL FALL BELOW FLOOD STAGE SUNDAY AFTERNOON.
* AT 14.0 FEET...LOWLAND FLOODING IS IN PROGRESS. HIGH WATER AFFECTS
RIVER CABINS NEAR NORTH 9TH STREET. LOW COUNTY ROADS ARE NEARLY
IMPASSABLE. TAPAWINGO PARK IN WEST LAFAYETTE BEGINS TO FLOOD.
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