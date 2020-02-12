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DENNIS AND PAMELA DISPENNETTS

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Join Dennis and Pamela Dispennett in celebrating their 50th wedding anniversary.

There will be an open house hosted by their children from 1-4 p.m. Feb. 22 at the Pine Village Community Room, 206 S. Main St. in Pine Village.

Cards are welcome. No presents are requested.

For more information please contact Rob at 812-241-0927