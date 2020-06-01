Second Semester Distinguished Honor Roll

Grade 9

Ariana Bullinger

Bailey Coffing

Ethan Connolly

Erica Estes

Dane Gerling

Halle Grady

Jackson Kindell

Ashlynn Livengood

Conlan Moore

Evan Norton

Reese Sly

Luke Stewart

Micah Stonecipher

Lauren Vale

Grade 10

Abigail Bealer

Emily Bonner

Andrew Boyd

Tyleigh Cates

Fatih Daniels

Ethan Dixon

Karsyn Engle

Jayma Girdler

Bernadette Goeppner

Haley Harmeson

Hailynn Herzog

Eliza Holycross

Sierra Krepton

Holly Linville

Briley Peyton

Cora Reynolds

Peyt Shumaker

Calvin Springer

Emma Taylor

Katie Woodrow

Grace Wright

Grade 11

Benton Berger

Morgan Dexter

Katelyn Duncan

Daisy Goeppner

Jeanette Hernandez-Sanchez

Asa Hohenstein

Emily Jean

Kole McLellan

Erin Reynolds

Kenzie Richardson

Sarah Smaltz

Aubrey Stonecipher

Keragan Townsend

Hallee Wooster

Grade 12

Faith Barnes

Colton Brown

Dalton Connolly

Allie De Roeck

Logan Herzog

Grayson Kleist

Hope Linville

Nikki McConnell

Olivia McGurk

Corinne Moore

Chloe Morris

Haylee Shank

Abby Swaney

Second Semester Honor Roll

Grade 9

Shayla Dunbar

Zachary Eaton

Nick Ferati

Jackson Frieze

Kavan Fye

Avery Jumps

Duncan Keller

Lauryn Kempen

Quinton Lancaster

Isabella Lynch

Abbigayle Messick

Lily Mullins

Kaleb  Parkhurst

Myles Potter

Tanner Schaeffer

Alexandra Seldomridge

Ty Smaltz

Allison Swaney

Gabriel Warrick

Elli Williamson

Ethan Wise

Wyatt Woodrow

Layton Wooster

Gavin Wright

Grade 10

Samuel Christoff

Trece Claypool

Mackenzie Cope

Amber Cruser

Neil Ellmore

Luke Hanson

Alex Hicks

Emily Holycross

Hannah Hunter

Vivian Jacobs

Alan Karrfalt

Chloe Martin

Paige Messmore

Briana Nelson

Aimee Pickel

Nolan Potter

Kayleigh Ragsdale

Jack Stewart

Ethan Streuer

Nicholas Turner

Savion Waddell

Grade 11

Elijah Batley

Alex Black

Brydan Gaskill

Brandon Glover

John Kiger

Jesee Lawson

Makayla Norwell

Lillian Ramirez

William Royce

Isabel Seldomridge

Jessalynn Simpkins

Grade 12

Kirsten Abernathy

Tanner Dreher

Devon Durant

Matthew Fowler

Kamryn Gerling

Lidia Hanson

Daniel Keller

Madi Kilby

Faith Lancaster

Mackenzie Livengood

Ryen Marrow

Brennon Townsend

Cori Wallace

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