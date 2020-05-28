RCHS senior awards

RENSSELAER — Rensselaer Central held a virtual academic awards ceremony for its 2020 seniors last week.

Sarah Mahnesmith earned the valedictorian award, with Michaelena Barko finishing as the class salutatorian. Both students took home several academic honors last Friday.

Here is a look at the Class of 2020 scholarship and academic award winners:

Alliance Bank Scholarship

Jacob Miller

American Legion Post 29: Hoosier Boys State

Noah Bierma, Camden Chapman, Jacob Grow, Jacob Hillan

American Mathematics Competition Award

Michaelena Barko, Ethan Riegle

BAE — Academic and Technical Honors

Noah Bierma, Tyler Blackwell, Camden Chapman, Stephen Duncan, Kinzey Goodman, Jacob Grow, Alex Gull, Anna Hase, Alexis Healey, Elijah Hickman, Jacob Hillan, Alivia Lakin, Sarah Mahnesmith, Hanna McCarthy, Jacob Parrish, Ethan Riegle, Sydney Van Meter, Kelsie Wuethrich

BAE — Academic Honors

Michaelena Barko, Kaili Chapman, Halle Hall, Madisyn Marchand, James Michael, Jacob Miller, Kennedy Minter, Hannah Redlin, Catherine Sadler, Rodney Woudema

BAE — Technical Awards

Breanna Austin, Ethan Gastineau, Colin Harvey, MaryGrace Heinig, Shelby Hofferth, Elijah Kosiba, Cicily Porter, Summer Sheffer, Jamie Walter

BAE — Top 10

Rachel Berg, Noah Bierma, Kaili Chapman, Stephen Duncan, Alex Gull, Alexis Healey, Madisyn Marchand, Catherine Sadler

Belstra Milling Scholarship

Alexis Healey

Bill and Beth Stockton (Art/Horticulture)

Catherine Sadler

Brett Steele Memorial Award (Electric/Auto/Trades)

Ethan Gastineau

Building Trades Award

Thomas Goad, Anna Hase, Micah Moore

Calvin Beaman Math Award

Michaelena Barko, Sarah Mahnesmith

Choir Awards

Adam Armstrong, Catherine Sadler

DAR Good Citizen

Jacob Parrish

Dr. Cecil and Gladys Johnson Scholarship

Madisyn Marchand, Sydney Van Meter, Jacob Parrish, Halle Hall, Elijah Hickman, MaryGrace Heinig, Kennedy Minter, Hannah Redlin, Alivia Lakin, Kinzey Goodman

Drama Award

Adam Armstrong

Duane Jones Memorial (Music)

Kailey Gilbert

Eagles Delbert Howard Memorial Scholarship

Arturo Gallegos, Madisyn Marchand

Grace Pampel Education Scholarship

Catherine Sadler, Madisyn Marchand, Rachel Berg, Alexis Healey

Health Science Education Award

Jacob Parrish

Helen Pennington Scholarship

Jacob Hillan, Alex Gull

Ida Owsley Scholarship

Elijah Hickman

Jared Valentine Memorial Scholarship

Madisyn Marchand

Jasper County Art League (Career in Art/Architecture)

Rachel Berg

Jasper County Republican Women Scholarship

MaryGrace Heinig, Jacob Parrish

Joe Burvan Memorial Award (Athletics)

Elijah Hickman, Hannah Redlin

John Phillip Souza Award (Band)

Emily Budd

Justin Holbrook Scholarship

Sydney Van Meter

Karns Memorial Service Award

Jacob Parrish, Kaili Chapman

Kellner & Callahan Scholarship

Kinzey Goodman, Colin Harvey, Hannah Redlin

Kent E. Mahnesmith Memorial Scholarship

Sarah Mahnesmith

Kentland Bank Scholarship

Jacob Hillan

Kevin Childs Memorial (Painting, Drawing, Sculpture)

Sarah Mahnesmith, Rachel Berg

Kosanovich McDonald’s Scholarship

Colin Harvey

Ladies Literary Society Award

Catherine Sadler

Lilly Endowment Community Scholarship

Sarah Mahnesmith

Little Cousin Jasper Community Service Scholarship

Jacob Parrish

Makeever Scholarship

Elijah Hickman, Michaelena Barko

Marge Robinson Memorial Scholarship

Morgan Bateman

Marvin E. Luers Scholarship

Halle Hall

Monty Williams Memorial Scholarship

Noah Bierma

National Honor Society Awards

Michaelena Barko, Noah Bierma, Camden Chapman, Kaili Chapman, Kinzey Goodman, Alex Gull, Halle Hall, MaryGrace Heinig, Elijah Hickman, Jacob Hillan, Sarah Mahnesmith, Madisyn Marchand, James Michael, Hannah Redlin, Catherine Sadler, Sydney Van Meter

Patrick Brown Yearbook Award

Cicily Porter

Psi Iota Xi Art Awards

Michaelena Barko, Rachel Berg, Kaya Zak

Psi Iota Xi Scholarship

MaryGrace Heinig

RCHS Exceptional Leadership in the Performing Arts

Catherine Sadler

RCHS Outstanding Academic Athlete

Elijah Hickman

Rensselaer Alumni Association

No recipient

Rensselaer Central Classroom Teachers Association

No recipient

Rensselaer Lion’s Club Scholarship

Arturo Gallegos, Darian McAdow

Rex Blacker Golf Scholarship

Alex Gull, Jacob Hillan

RHS Class of 1950 Scholarship

Noah Bierma

RHS Class of 1956 Scholarship

Jacob Miller

RHS Class of 1971 Scholarship

Elijah Hickman

Robert and Marcia Johnston Scholarship

Halle Hall

Ronald Stath Science Award

Stephen Duncan

Salutatorian Recognition

Michaelena Barko

Sam Agent Memorial Scholarship (PINK)

Arturo Gallegos, Madisyn Marchand

Scott Minter Memorial Scholarship

Morgan Bateman

Senior Service Challenge

Michaelena Barko, Rachel Berg, Noah Bierma, Camden Chapman, Alexis Healey, MaryGrace Heinig, Elijah Hickman, Jacob Mille, Shelby Hofferth, Trixie Maguran-Jacobson, Sarah Mahnesmith, Jacob Parrish, Sydney Van Meter

Sigma Alpha Chi Sorority Academic Scholarship

Morgan Bateman, Jacob Hillan

Sigma Alpha Chi Sorority LaRue Medical Scholarship

Kinzey Goodman, Alivia Lakin

Stowers Family Memorial Scholarship

Emily Budd

Student Council Recognition

Camille Becker, Noah Bierma, Kaili Chapman, Alex Gull, Halle Hall, Sarah Mahnesmith, Jacob Parrish, Sydney Van Meter, Rodney Woudema

Suzy Culp Agricultural Scholarship

Alexis Healey

Travis Morrow Scholarship

Camden Chapman

Tri Kappa Academic Scholarship

Catherine Sadler

Tri Kappa Beta Upsilon Vocational Scholarship

Kaili Chapman

Tri Kappa Florence Allman Fine Arts (4 Parts)

Art - Rachel Berg … Band - MaryGrace Heinig … Choir - Catherine Sadler … Drama - Adam Armstrong

Tri Kappa Nursing Scholarship

Madisyn Marchand

Tri Kappa Top Five

Michaelena Barko, Stephen Duncan, Alexis Healey, Sarah Mahnesmith, Catherine Sadler

Valedictorian Scholarship

Sarah Mahnesmith

Vision Ag Scholarship

Alexis Healey, Alivia Lakin

Wagner Lumber & Supply Ambition Award

Madisyn Marchand

Wally Laird Youth Citizenship Award

Sarah Mahnesmith, Catherine Sadler

Walt Schaltenbrand Scholarship

Catherine Sadler

William W. Leopold Scholarship

Alex Gull, Jacob Hillan, Jacob Miller

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