RENSSELAER — Rensselaer Central held a virtual academic awards ceremony for its 2020 seniors last week.
Sarah Mahnesmith earned the valedictorian award, with Michaelena Barko finishing as the class salutatorian. Both students took home several academic honors last Friday.
Here is a look at the Class of 2020 scholarship and academic award winners:
Alliance Bank Scholarship
Jacob Miller
American Legion Post 29: Hoosier Boys State
Noah Bierma, Camden Chapman, Jacob Grow, Jacob Hillan
American Mathematics Competition Award
Michaelena Barko, Ethan Riegle
BAE — Academic and Technical Honors
Noah Bierma, Tyler Blackwell, Camden Chapman, Stephen Duncan, Kinzey Goodman, Jacob Grow, Alex Gull, Anna Hase, Alexis Healey, Elijah Hickman, Jacob Hillan, Alivia Lakin, Sarah Mahnesmith, Hanna McCarthy, Jacob Parrish, Ethan Riegle, Sydney Van Meter, Kelsie Wuethrich
BAE — Academic Honors
Michaelena Barko, Kaili Chapman, Halle Hall, Madisyn Marchand, James Michael, Jacob Miller, Kennedy Minter, Hannah Redlin, Catherine Sadler, Rodney Woudema
BAE — Technical Awards
Breanna Austin, Ethan Gastineau, Colin Harvey, MaryGrace Heinig, Shelby Hofferth, Elijah Kosiba, Cicily Porter, Summer Sheffer, Jamie Walter
BAE — Top 10
Rachel Berg, Noah Bierma, Kaili Chapman, Stephen Duncan, Alex Gull, Alexis Healey, Madisyn Marchand, Catherine Sadler
Belstra Milling Scholarship
Alexis Healey
Bill and Beth Stockton (Art/Horticulture)
Catherine Sadler
Brett Steele Memorial Award (Electric/Auto/Trades)
Ethan Gastineau
Building Trades Award
Thomas Goad, Anna Hase, Micah Moore
Calvin Beaman Math Award
Michaelena Barko, Sarah Mahnesmith
Choir Awards
Adam Armstrong, Catherine Sadler
DAR Good Citizen
Jacob Parrish
Dr. Cecil and Gladys Johnson Scholarship
Madisyn Marchand, Sydney Van Meter, Jacob Parrish, Halle Hall, Elijah Hickman, MaryGrace Heinig, Kennedy Minter, Hannah Redlin, Alivia Lakin, Kinzey Goodman
Drama Award
Adam Armstrong
Duane Jones Memorial (Music)
Kailey Gilbert
Eagles Delbert Howard Memorial Scholarship
Arturo Gallegos, Madisyn Marchand
Grace Pampel Education Scholarship
Catherine Sadler, Madisyn Marchand, Rachel Berg, Alexis Healey
Health Science Education Award
Jacob Parrish
Helen Pennington Scholarship
Jacob Hillan, Alex Gull
Ida Owsley Scholarship
Elijah Hickman
Jared Valentine Memorial Scholarship
Madisyn Marchand
Jasper County Art League (Career in Art/Architecture)
Rachel Berg
Jasper County Republican Women Scholarship
MaryGrace Heinig, Jacob Parrish
Joe Burvan Memorial Award (Athletics)
Elijah Hickman, Hannah Redlin
John Phillip Souza Award (Band)
Emily Budd
Justin Holbrook Scholarship
Sydney Van Meter
Karns Memorial Service Award
Jacob Parrish, Kaili Chapman
Kellner & Callahan Scholarship
Kinzey Goodman, Colin Harvey, Hannah Redlin
Kent E. Mahnesmith Memorial Scholarship
Sarah Mahnesmith
Kentland Bank Scholarship
Jacob Hillan
Kevin Childs Memorial (Painting, Drawing, Sculpture)
Sarah Mahnesmith, Rachel Berg
Kosanovich McDonald’s Scholarship
Colin Harvey
Ladies Literary Society Award
Catherine Sadler
Lilly Endowment Community Scholarship
Sarah Mahnesmith
Little Cousin Jasper Community Service Scholarship
Jacob Parrish
Makeever Scholarship
Elijah Hickman, Michaelena Barko
Marge Robinson Memorial Scholarship
Morgan Bateman
Marvin E. Luers Scholarship
Halle Hall
Monty Williams Memorial Scholarship
Noah Bierma
National Honor Society Awards
Michaelena Barko, Noah Bierma, Camden Chapman, Kaili Chapman, Kinzey Goodman, Alex Gull, Halle Hall, MaryGrace Heinig, Elijah Hickman, Jacob Hillan, Sarah Mahnesmith, Madisyn Marchand, James Michael, Hannah Redlin, Catherine Sadler, Sydney Van Meter
Patrick Brown Yearbook Award
Cicily Porter
Psi Iota Xi Art Awards
Michaelena Barko, Rachel Berg, Kaya Zak
Psi Iota Xi Scholarship
MaryGrace Heinig
RCHS Exceptional Leadership in the Performing Arts
Catherine Sadler
RCHS Outstanding Academic Athlete
Elijah Hickman
Rensselaer Alumni Association
No recipient
Rensselaer Central Classroom Teachers Association
No recipient
Rensselaer Lion’s Club Scholarship
Arturo Gallegos, Darian McAdow
Rex Blacker Golf Scholarship
Alex Gull, Jacob Hillan
RHS Class of 1950 Scholarship
Noah Bierma
RHS Class of 1956 Scholarship
Jacob Miller
RHS Class of 1971 Scholarship
Elijah Hickman
Robert and Marcia Johnston Scholarship
Halle Hall
Ronald Stath Science Award
Stephen Duncan
Salutatorian Recognition
Michaelena Barko
Sam Agent Memorial Scholarship (PINK)
Arturo Gallegos, Madisyn Marchand
Scott Minter Memorial Scholarship
Morgan Bateman
Senior Service Challenge
Michaelena Barko, Rachel Berg, Noah Bierma, Camden Chapman, Alexis Healey, MaryGrace Heinig, Elijah Hickman, Jacob Mille, Shelby Hofferth, Trixie Maguran-Jacobson, Sarah Mahnesmith, Jacob Parrish, Sydney Van Meter
Sigma Alpha Chi Sorority Academic Scholarship
Morgan Bateman, Jacob Hillan
Sigma Alpha Chi Sorority LaRue Medical Scholarship
Kinzey Goodman, Alivia Lakin
Stowers Family Memorial Scholarship
Emily Budd
Student Council Recognition
Camille Becker, Noah Bierma, Kaili Chapman, Alex Gull, Halle Hall, Sarah Mahnesmith, Jacob Parrish, Sydney Van Meter, Rodney Woudema
Suzy Culp Agricultural Scholarship
Alexis Healey
Travis Morrow Scholarship
Camden Chapman
Tri Kappa Academic Scholarship
Catherine Sadler
Tri Kappa Beta Upsilon Vocational Scholarship
Kaili Chapman
Tri Kappa Florence Allman Fine Arts (4 Parts)
Art - Rachel Berg … Band - MaryGrace Heinig … Choir - Catherine Sadler … Drama - Adam Armstrong
Tri Kappa Nursing Scholarship
Madisyn Marchand
Tri Kappa Top Five
Michaelena Barko, Stephen Duncan, Alexis Healey, Sarah Mahnesmith, Catherine Sadler
Valedictorian Scholarship
Sarah Mahnesmith
Vision Ag Scholarship
Alexis Healey, Alivia Lakin
Wagner Lumber & Supply Ambition Award
Madisyn Marchand
Wally Laird Youth Citizenship Award
Sarah Mahnesmith, Catherine Sadler
Walt Schaltenbrand Scholarship
Catherine Sadler
William W. Leopold Scholarship
Alex Gull, Jacob Hillan, Jacob Miller