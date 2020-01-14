...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...INDIANA...
IROQUOIS RIVER AT IROQUOIS AFFECTING IROQUOIS COUNTY
KANKAKEE RIVER AT DUNNS BRIDGE AFFECTING PORTER COUNTY
KANKAKEE RIVER NEAR KOUTS AFFECTING JASPER AND PORTER COUNTIES
KANKAKEE RIVER AT SHELBY AFFECTING LAKE AND NEWTON COUNTIES
IROQUOIS RIVER NEAR FORESMAN AFFECTING NEWTON COUNTY
THE FOLLOWING FORECASTS ARE BASED ON OBSERVED PRECIPITATION AS WELL
AS FORECAST PRECIPITATION 24-48 HOURS INTO THE FUTURE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY...TURN AROUND AND
FIND AN ALTERNATE ROUTE.
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE KANKAKEE RIVER NEAR KOUTS, OR FROM IN-49 SOUTH OF KOUTS
DOWNSTREAM TO NEAR I-65 AND DE MOTTE.
* FROM THURSDAY MORNING TO SUNDAY AFTERNOON.
* AT 700 AM TUESDAY THE STAGE WAS 10.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 11.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE TO NEAR 11.4 FEET BY FRIDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 11.0 FEET...AGRICULTURAL AREAS BEGIN TO FLOOD. SOME
BACKWATERS BEGIN TO FILL DRAINAGE DITCHES.
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