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Jasper County Arrest Log

Tuesday, January 14

Melissa Faye Elkins, 38, was arrested by the Rensselaer Police Department for possession of methamphetamine and possession of a controlled substance.

Dacia Kay Potts, 26, of Rensselaer, was arrested by the Jasper County Sheriff’s Office for contempt of court.

Jacob Don Pritt, 31, of Rensselaer, was arrested for probation violation and held.

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