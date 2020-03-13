Honor roll

2019-2020 Term 2 Grading Period 1

Grade 9

A Honor Roll

Preston Michael Brown

Trinity L Cragun

Elizabeth Rae Glassburn

Summer Faith Johnston

Kali Ann LaReau

Kloe Jai LaReau

Joel Adam Meyer

Luke Ryan Patterson

Alexis Lee Rowe

Grant A Schuette

A/B Honor Roll

Yesenia Yamileth Arevalo Hernandez

Diana Angela Baez

Tristen Jeremiah Barricks

Abigail Marie Carroll

Lexi Faye Cripe

Korbin Reid Cruz

Hayden Richard Davidson

Delaney Ruth Farmer

Logan Joseph Kollman

Stephanie Lynn Montemayer

Jessica Lynn Polen

Shay Kylie Seibring

Alexander David Tebo

Hayleigh Dakota Williamson

Meghan McKenzie Wright

Grade 10

A Honor Roll

Timothy Dawson Wyatt Cadle

Emma Renee Grott

Gonzalo Hernandez-Reyes

Alexxys Nelly Standish

Haley Marie Stone

Alyssa Marina Vena

Blake Charles Whaley

Javen Edward Wright

A/B Honor Roll

Logan J Barricks

Alexis Sheridan Conradi

Kara Lynn Conrad

Lea Nicole Conrad

Kayden Robert Cruz

Logan Lee Fausset

Alex Edward Kindig

Haley Brooke Leadingham

Jaelin Grace Marks

Layla Marie Ramon

Cy A Sammons

Garrett A Sammons

Logan Patrick Shanley

Andrew Cole Smart

Grade 11

A Honor Roll

Kyanna Kathleen Dyer

Miranda Audrey Gibson-Peda

Delaney Kathryn Smith

Cristian Danilo Torres Valle

Kaylie Brianne Williamson

A/B Honor Roll

Abigail Marie Bledsoe

Osbaldo Javier Cruz

Kayla Nicole Florian

Jacquelyn Michelle Iliff

Steven T Montemayer

Grace Marie Narcaroti

Nevaeh Sunshine Ohlund

Ruth Katherine Sanchez

Kane Brendan Sell

Ashanti A Snodgrass

Cheyenne Jean Tatge

Hannah Rae Vanderwall

Samantha Rose Warren

Ian R Wernert

Justin R Wood

Grade 12

A Honor Roll

Timoteo Hernandez-Reyes

Cameron Scott O’Hare

Dane Marshall Smith

Zoe Maria Tsaparikos

Terron Zeth Welsh

A/B Honor Roll

Kiarra Khyrenne Battering

Nathan William Clifford

Patrick James Cobb

Joseph Richard Cobleigh

Andrew Keith Conrad

Brice Franklin Downey

Nolan David Ganz

Lillianne Faith Hartman

Megan Breann Honn

Sarah Elizabeth Lanie

Reese Makinzie Meyer

Leah Kay Schriner

Justin Bernard Walkup

Kyle Robert Weiss

Tags