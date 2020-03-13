2019-2020 Term 2 Grading Period 1
Grade 9
A Honor Roll
Preston Michael Brown
Trinity L Cragun
Elizabeth Rae Glassburn
Summer Faith Johnston
Kali Ann LaReau
Kloe Jai LaReau
Joel Adam Meyer
Luke Ryan Patterson
Alexis Lee Rowe
Grant A Schuette
A/B Honor Roll
Yesenia Yamileth Arevalo Hernandez
Diana Angela Baez
Tristen Jeremiah Barricks
Abigail Marie Carroll
Lexi Faye Cripe
Korbin Reid Cruz
Hayden Richard Davidson
Delaney Ruth Farmer
Logan Joseph Kollman
Stephanie Lynn Montemayer
Jessica Lynn Polen
Shay Kylie Seibring
Alexander David Tebo
Hayleigh Dakota Williamson
Meghan McKenzie Wright
Grade 10
A Honor Roll
Timothy Dawson Wyatt Cadle
Emma Renee Grott
Gonzalo Hernandez-Reyes
Alexxys Nelly Standish
Haley Marie Stone
Alyssa Marina Vena
Blake Charles Whaley
Javen Edward Wright
A/B Honor Roll
Logan J Barricks
Alexis Sheridan Conradi
Kara Lynn Conrad
Lea Nicole Conrad
Kayden Robert Cruz
Logan Lee Fausset
Alex Edward Kindig
Haley Brooke Leadingham
Jaelin Grace Marks
Layla Marie Ramon
Cy A Sammons
Garrett A Sammons
Logan Patrick Shanley
Andrew Cole Smart
Grade 11
A Honor Roll
Kyanna Kathleen Dyer
Miranda Audrey Gibson-Peda
Delaney Kathryn Smith
Cristian Danilo Torres Valle
Kaylie Brianne Williamson
A/B Honor Roll
Abigail Marie Bledsoe
Osbaldo Javier Cruz
Kayla Nicole Florian
Jacquelyn Michelle Iliff
Steven T Montemayer
Grace Marie Narcaroti
Nevaeh Sunshine Ohlund
Ruth Katherine Sanchez
Kane Brendan Sell
Ashanti A Snodgrass
Cheyenne Jean Tatge
Hannah Rae Vanderwall
Samantha Rose Warren
Ian R Wernert
Justin R Wood
Grade 12
A Honor Roll
Timoteo Hernandez-Reyes
Cameron Scott O’Hare
Dane Marshall Smith
Zoe Maria Tsaparikos
Terron Zeth Welsh
A/B Honor Roll
Kiarra Khyrenne Battering
Nathan William Clifford
Patrick James Cobb
Joseph Richard Cobleigh
Andrew Keith Conrad
Brice Franklin Downey
Nolan David Ganz
Lillianne Faith Hartman
Megan Breann Honn
Sarah Elizabeth Lanie
Reese Makinzie Meyer
Leah Kay Schriner
Justin Bernard Walkup
Kyle Robert Weiss