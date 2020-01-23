9th Grade
A Honor Roll: Preston Michael Brown, Trinity Cragun, Summer Faith Johnston, Kloe Jai LaReau, Joel Adam Meyer, and Grant Schuette
A/B Honor Roll: Yesenia Yamileth Arevalo Hernandez, Diana Angela Baez, Kaleigha D'Janae Battering, Autumn Lynn Blacklidge, Abigail Marie Carroll, Garen Lee Carter, Lexi Faye Cripe, Korbin Reid Cruz, Hayden Richard Davidson, Delaney Ruth Farmer, Elizabeth Rae Glassburn, Kali Ann LaReau, Stephanie Lynn Montemayer, Luke Ryan Patterson, Jessica Lynn Polen, Alexis Lee Rowe, Rafael Antonio Segovia Anzora, Shay Kylie Seibring, Gabriella Dawn Small, Alexander David Tebo, and Hayleigh Dakota Williamson
10th Grade
A Honor Roll Roll: Lea Nicole Conrad, Gonzalo Hernandez-Reyes, Layla Marie Ramon, Cy Sammons, Alexxys Nelly Standish, and Alyssa Marina Vena
A/B Honor: Logan Barricks, Timothy Dawson Wyatt Cadle, Alexis Sheridan Conradi, Kara Lynn Conrad, Kayden Robert Cruz, Logan Lee Fausset, Emma Renee Grott, Alex Edward Kindig, Jaelin Grace Marks, Eli Sammons, Garrett Sammons, Logan Patrick Shanley, Andrew Cole Smart, Haley Marie Stone, Blake Charles Whaley, and Javen Edward Wright
11th Grade
A Honor Roll: Kyanna Kathleen Dyer, Grace Marie Narcaroti, Delaney Kathryn Smith, Samantha Rose Warren, and Ian R Wernert
A/B Honor Roll: Abigail Marie Bledsoe, Osbaldo Javier Cruz, Kayla Nicole Florian, Miranda Audrey Gibson-Peda, Kyle Thomas Hal,l Samantha Gyssel Hernandez, Jacquelyn Michelle Iliff, Andrew Ryan Kindig, Steven T Montemayer, Nevaeh Sunshine Ohlund, Ruth Katherine Sanchez, Kane Brendan Sell, Ashanti A Snodgrass, Cheyenne Jean Tatge, Cristian Danilo Torres Valle, Hannah Rae Vanderwall, Kaylie Brianne Williamson, Mya Bailey Wittenborn, and Justin R Wood
12th Grade
A Honor Roll: Timoteo Hernandez-Reyes, Leah Kay Schriner, and Dane Marshall Smith
A/B Honor Roll: Kiarra Khyrenne Battering, Nathan William Clifford, Patrick James Cobb, Joseph Richard Cobleigh, Andrew Keith Conrad, Elizabeth Marie Diedam, Brice Franklin Downey, Lillianne Faith Hartman, Megan Breann Honn, Sarah Elizabeth Lanie, Cora Jade Latta, Reese Makinzie Meyer, Cameron Scott O'Hare, Angelina Lauren Small, Zoe Maria Tsaparikos, Justin Bernard Walkup, Terron Zeth Welsh, and Austin Michael Wielgos