12th Grade All A
Churchill, Ashley
Gagnon, Emma
Hindes, Devin
Kingdollar, Brandon
Kroll, Kailyn
Ludlow, Bradley
Secviar, Gavin
Taylor, Vincent
Thomas, Jacqueline
Whitt, Brendan
12th Grade A/B
Bailey, Kaitlyn
Bookwalter, Rebecca
Buchanan, Chance
Fricke, Megan
Gonczy, Gabriel
Kopka, Madison
Levy, Mark
McElroy, Zachary
McIntosh, McKayla
Miller, Haily
Rainford, Kyler
Swank, Kenlie
Wagner, Colin
11th Grade All A
Binge, Madeline
Burke, Harmoney
Churchill, Hope
Cooper, Hannah
Dresbaugh, Mackendzie
Evans, Keely
Lanto, Kiara
Mauck, Miranda
Porter-Hammonds, Cameron
Smith, Auston
11th Grade A/B
Blann, Kylie
Brown, Kainan
Casares, Hailey
Collins, Ashley
Crane, Kaydence
Davis, Chase
Deerwester, Jessica
Drenth, Elijah
Ehlinger, Cade
Galvan, Logyn
Graham, Haley
Hinch, Danielle
Hiscox, Hannah
Hivley, Maverick
Micula, Tristan
Midkiff, Reagan
Morris, Lucille
Neal, Sarah
Nilsen, Madison
Pizano, Mackenzie
Resendez, Lilyanna
Richardson, Luke
Schrader, Jaydon
Sharp, Jordan
Statler, Caleb
Stevens, Gracie
Swank, Griffin
Szczepanski, Nikole
Talesky, Trenton
Wilson, Aidan
10th Grade All A
Alexander, Grace
Ehlinger, Cayci
Espino, Maria
Gonczy, Garrett
Hollopeter, Grace
Humble, Paige
Knight, Isaac
Mathis, Sarah
Michaels, Cameryn
Rainford, Bryce
Russell, Michaela
Schleman, Heidi
Tharp, Raymond
Williams, Ryan
10th Grade A/B
Barron, Dylan
Bowler, Molly
Busboom, Phoebe
Calinski, Ardyn
Cunningham, Mikkel
Eastridge, Malery
Hoaks, Nicole
Honkisz, Joseph
Johnson, Gavin
Kocanda, Matthew
Maciejewski, Mason
McQueen, Brandi
Morrison, Nina
Pennington, Kaitlyn
Perez-Bayon, Geraldine
Petri, Cole
Schleman, Harley
Ward, Deklin
Williamson, Faith
9th Grade All A
Arrenholz, Madelyn
Crocker, Allyssia
Cunningham, Lexi
Dull, Peyton
Fiedler, Austin
Leach, Ashley
Pittman, Kelly
9th Grade A/B
Balfanz, Destiny
Barkley, Bain
Barron, Aydan
Beck, Lillianna
Bultema, Elijah
Clark, Elizabeth
Drenth, Simon
Ehlinger, Cale
Frey, Danielle
Krick, Kenneth
Mattull, Madeline
Olive, Lyndsay
Page, Caleb
Raavel, Janey
Radek, Chris
Robson, Brooklyn
Tellez, Jasmine
Van Meter, Emma
Vincent, Katelyn
White, Sara
Wynn, Alexis
Wynn, Olivia