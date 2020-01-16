Honor roll

12th Grade All A

Churchill, Ashley

Gagnon, Emma

Hindes, Devin

Kingdollar, Brandon

Kroll, Kailyn

Ludlow, Bradley

Secviar, Gavin

Taylor, Vincent

Thomas, Jacqueline

Whitt, Brendan

12th Grade A/B

Bailey, Kaitlyn

Bookwalter, Rebecca

Buchanan, Chance

Fricke, Megan

Gonczy, Gabriel

Kopka, Madison

Levy, Mark

McElroy, Zachary

McIntosh, McKayla

Miller, Haily

Rainford, Kyler

Swank, Kenlie

Wagner, Colin

11th Grade All A

Binge, Madeline

Burke, Harmoney

Churchill, Hope

Cooper, Hannah

Dresbaugh, Mackendzie

Evans, Keely

Lanto, Kiara

Mauck, Miranda

Porter-Hammonds, Cameron

Smith, Auston

11th Grade A/B

Blann, Kylie

Brown, Kainan

Casares, Hailey

Collins, Ashley

Crane, Kaydence

Davis, Chase

Deerwester, Jessica

Drenth, Elijah

Ehlinger, Cade

Galvan, Logyn

Graham, Haley

Hinch, Danielle

Hiscox, Hannah

Hivley, Maverick

Micula, Tristan

Midkiff, Reagan

Morris, Lucille

Neal, Sarah

Nilsen, Madison

Pizano, Mackenzie

Resendez, Lilyanna

Richardson, Luke

Schrader, Jaydon

Sharp, Jordan

Statler, Caleb

Stevens, Gracie

Swank, Griffin

Szczepanski, Nikole

Talesky, Trenton

Wilson, Aidan

10th Grade All A

Alexander, Grace

Ehlinger, Cayci

Espino, Maria

Gonczy, Garrett

Hollopeter, Grace

Humble, Paige

Knight, Isaac

Mathis, Sarah

Michaels, Cameryn

Rainford, Bryce

Russell, Michaela

Schleman, Heidi

Tharp, Raymond

Williams, Ryan

10th Grade A/B

Barron, Dylan

Bowler, Molly

Busboom, Phoebe

Calinski, Ardyn

Cunningham, Mikkel

Eastridge, Malery

Hoaks, Nicole

Honkisz, Joseph

Johnson, Gavin

Kocanda, Matthew

Maciejewski, Mason

McQueen, Brandi

Morrison, Nina

Pennington, Kaitlyn

Perez-Bayon, Geraldine

Petri, Cole

Schleman, Harley

Ward, Deklin

Williamson, Faith

9th Grade All A

Arrenholz, Madelyn

Crocker, Allyssia

Cunningham, Lexi

Dull, Peyton

Fiedler, Austin

Leach, Ashley

Pittman, Kelly

9th Grade A/B

Balfanz, Destiny

Barkley, Bain

Barron, Aydan

Beck, Lillianna

Bultema, Elijah

Clark, Elizabeth

Drenth, Simon

Ehlinger, Cale

Frey, Danielle

Krick, Kenneth

Mattull, Madeline

Olive, Lyndsay

Page, Caleb

Raavel, Janey

Radek, Chris

Robson, Brooklyn

Tellez, Jasmine

Van Meter, Emma

Vincent, Katelyn

White, Sara

Wynn, Alexis

Wynn, Olivia

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