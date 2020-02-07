Honor roll

2ND GRADE

ALL “A” HONOR ROLL

Brooklynn Anderson

Logan Bailey

Tobias Richardson

Amelia Tifoideo

Odin Wendelburg

Wyatt Wilkins

“A” & “B” HONOR ROLL

Ryder Conley

Bradley Cooper

Jace Cooper

Selena Delbrey

River Ferry

Juliet Grammer

Nickolas Guthrie

Nathan Waylan Hale

Benjamin Steele

Suleyma Vaquerano

Corynn Watkins

3RD GRADE

ALL “A” HONOR ROLL

Rylyn Barlog

Sadie Muilenburg

Nolan Roberts

Dylan Shreve

“A” & “B” HONOR ROLL

Ronnie Breneman

Evan Coleman

Braelyn Cottrell

Lukas Dunn

Brody Fowle

Ceagan Heilman

Nolan Hudac

Kain Laskey

Ryan Neal

Victoria Piske

Isaiah Spencer

Madalynn Vaught

4TH GRADE

ALL “A” HONOR ROLL

Gavin Holleman

Rylynn Klemz

Reyna Laininger

Liam Skinner

Rexford Wilkins

“A” & “B” HONOR ROLL

Laura Adler

Brooklynn Bajda

Sophia Becker

Jackson Bothwell

Kennedee Cooper

Jimena Diaz

Jaslynn Early

Hayden Gatch

Domanic Hudec

Sydnee Morales

Nathan Nolan

Addyson Patterson

Zane Purkey

Gracie Vaught

Tristin Villanueva

Callie Williams

5TH GRADE

ALL “A” HONOR ROLL

Brianna Anderson

Layla Padlo

Rusty Shaw

Alessandro Tifoideo

“A” & “B” HONOR ROLL

Madalyn Allen

Elizabeth Chubb

Kaylynn Dyer

Jacob Murdock

Cassidy Nolan

Landon Russell

6TH GRADE

ALL “A” HONOR ROLL

Kian Laskey

Aaron Turner

Isabella Winebrenner

“A” & “B” HONOR ROLL

Nicholas Bartrom

Bella Breneman

Tyler Crane

Aubrey Eller

Lillian Gatch

Cessalye Hesh

Hudson Ivey

Piper Ivey

Jonathon Kinsey

Savannah Leininger

Isaac Lewandowski

Saraya Nava

Amelia Nordyke

Shelbie Pennington

Tanner Kye Sadowski

Megan Shreve

Luke Zander

1st Semester -Merit Roll

1ST GRADE

Jace Bothwell

Jaxon Bradburn

Oscar Campos

Erik Carabantes

Kelci Clark

Kendele Cunningham

Kierstin Cunningham

Wyatt Donaldson

Allison Donato

Taylor Dyer

Seth Garner

Evelyn Guthrie

Wesley Hill

Michael Hull

Arthur Hutchins

Kali Kuiper

Aubree Laws

Liliana Lotter

John Lutz

Brayden Mack

Olivia Murdock

Reese Neal

Alaina Ocampo

Zeke Purkey

Sophia Reyes

Helynn Snyder

Rylee Vitoux

Lillianna Wilson

KINDERGARTEN

Grayson Askren

Landon Babbitt

Giulijana Blondeel

Isabella DeBeneditto

Nicholas Grammer

Cheyanne Holstein-Booker

Easton Klemz

Natalie Leach

Kirra Olson

Ryder Reyes

Amelia Riechers

Emma Sons

Elion Spencer

Matthias Tifoideo

Charlotte Wilkins