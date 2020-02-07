2ND GRADE
ALL “A” HONOR ROLL
Brooklynn Anderson
Logan Bailey
Tobias Richardson
Amelia Tifoideo
Odin Wendelburg
Wyatt Wilkins
“A” & “B” HONOR ROLL
Ryder Conley
Bradley Cooper
Jace Cooper
Selena Delbrey
River Ferry
Juliet Grammer
Nickolas Guthrie
Nathan Waylan Hale
Benjamin Steele
Suleyma Vaquerano
Corynn Watkins
3RD GRADE
ALL “A” HONOR ROLL
Rylyn Barlog
Sadie Muilenburg
Nolan Roberts
Dylan Shreve
“A” & “B” HONOR ROLL
Ronnie Breneman
Evan Coleman
Braelyn Cottrell
Lukas Dunn
Brody Fowle
Ceagan Heilman
Nolan Hudac
Kain Laskey
Ryan Neal
Victoria Piske
Isaiah Spencer
Madalynn Vaught
4TH GRADE
ALL “A” HONOR ROLL
Gavin Holleman
Rylynn Klemz
Reyna Laininger
Liam Skinner
Rexford Wilkins
“A” & “B” HONOR ROLL
Laura Adler
Brooklynn Bajda
Sophia Becker
Jackson Bothwell
Kennedee Cooper
Jimena Diaz
Jaslynn Early
Hayden Gatch
Domanic Hudec
Sydnee Morales
Nathan Nolan
Addyson Patterson
Zane Purkey
Gracie Vaught
Tristin Villanueva
Callie Williams
5TH GRADE
ALL “A” HONOR ROLL
Brianna Anderson
Layla Padlo
Rusty Shaw
Alessandro Tifoideo
“A” & “B” HONOR ROLL
Madalyn Allen
Elizabeth Chubb
Kaylynn Dyer
Jacob Murdock
Cassidy Nolan
Landon Russell
6TH GRADE
ALL “A” HONOR ROLL
Kian Laskey
Aaron Turner
Isabella Winebrenner
“A” & “B” HONOR ROLL
Nicholas Bartrom
Bella Breneman
Tyler Crane
Aubrey Eller
Lillian Gatch
Cessalye Hesh
Hudson Ivey
Piper Ivey
Jonathon Kinsey
Savannah Leininger
Isaac Lewandowski
Saraya Nava
Amelia Nordyke
Shelbie Pennington
Tanner Kye Sadowski
Megan Shreve
Luke Zander
1st Semester -Merit Roll
1ST GRADE
Jace Bothwell
Jaxon Bradburn
Oscar Campos
Erik Carabantes
Kelci Clark
Kendele Cunningham
Kierstin Cunningham
Wyatt Donaldson
Allison Donato
Taylor Dyer
Seth Garner
Evelyn Guthrie
Wesley Hill
Michael Hull
Arthur Hutchins
Kali Kuiper
Aubree Laws
Liliana Lotter
John Lutz
Brayden Mack
Olivia Murdock
Reese Neal
Alaina Ocampo
Zeke Purkey
Sophia Reyes
Helynn Snyder
Rylee Vitoux
Lillianna Wilson
KINDERGARTEN
Grayson Askren
Landon Babbitt
Giulijana Blondeel
Isabella DeBeneditto
Nicholas Grammer
Cheyanne Holstein-Booker
Easton Klemz
Natalie Leach
Kirra Olson
Ryder Reyes
Amelia Riechers
Emma Sons
Elion Spencer
Matthias Tifoideo
Charlotte Wilkins