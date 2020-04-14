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Twin Lakes’ McKenzie Vogel has a 3.9 GPA out of a 4.0 scale.

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Twin Lakes senior McKenzie Vogel was selected to the Indiana High School Swim Coaches Association All-State Academic team.

To qualify for this award, seniors must have a 3.750 on a 4-point scale or equivalent for seven semesters or 11 trimesters. Vogel currently has a 3.9 GPA on a 4.0 scale.

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