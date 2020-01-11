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Jan. 4

Christina Garcia, 38, of the 1900 block of Hallsdale in Monticello, was arrested by the Indiana State Police at 2:36 a.m. for alleged operating while intoxicated, operating while intoxicated/endangering.

Jan. 7

Autumn Williams, 31, of the 500 block of Bedford Road in Monon, was arrested by the White County Sheriff’s Department at 4:25 p.m. for alleged possession of methamphetamine, possession of a syringe, and possession of paraphernalia.

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All information in the police report is obtained through White County Sheriff’s Department records or other police department records. All suspects are considered innocent unless proven guilty.