...A FLOOD WARNING CONTINUES FOR PORTIONS OF THE FOLLOWING WATERWAYS
IN INDIANA...
BIG BLUE RIVER...DRIFTWOOD RIVER...EAST FORK WHITE RIVER...EEL
RIVER...FALL CREEK...FLATROCK RIVER...MILL CREEK...MISSISSINEWA
RIVER...SUGAR CREEK...TIPPECANOE RIVER...WABASH RIVER...WHITE
RIVER...WILDCAT CREEK...YOUNGS CREEK...
.MINOR TO MODERATE FLOODING CONTINUES ON MANY WATERWAYS IN
CENTRAL AND SOUTHERN INDIANA AS OF EARLY SUNDAY EVENING. THIS IS A
RESULT OF UP TO ABOUT 4 INCHES OF RAIN THAT FELL BETWEEN LATE
THURSDAY AND LATE SATURDAY, HEAVIEST IN WESTERN INDIANA NEAR AND
SOUTH OF INTERSTATE 74.
THE LARGE MAJORITY OF THE WABASH, WHITE, AND EAST FORK WHITE RIVERS
ARE EITHER IN FLOOD OR EXPECTED TO FLOOD, WITH SOME LOCATIONS
REACHING MODERATE FLOOD STAGE. CRESTS ARE EXPECTED TO BE THE HIGHEST
SINCE EITHER FEBRUARY OR JUNE OF 2019.
AS OF EARLY SUNDAY EVENING, THE WABASH RIVER WAS RISING ALONG THE
ENTIRE LENGTH OF THE RIVER. THE CREST IS EXPECTED TO REACH LAFAYETTE
BY MONDAY AFTERNOON. A BROAD CREST ON THE WHITE RIVER IS
FROM NOBLESVILLE TO CENTERTON. THE CREST ON THE EAST FORK WHITE
RIVER IS IN THE COLUMBUS AND SEYMOUR AREAS. FLOODING ON THE WABASH
AND AND WHITE RIVERS WILL LAST INTO AT LEAST LATE NEXT WEEK.
FLOODING ON THE EAST FORK WHITE RIVER WILL LAST UNTIL PROBABLY LATE
MONDAY OR EARLY TUESDAY NEXT WEEK.
LITTLE OR NO PRECIPITATION IS IN THE FORECAST THROUGH THURSDAY, THUS
AREA WATERWAYS WILL BE ABLE TO CONTINUE THEIR DOWNWARD TREND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE INTO FLOOD WATER. TURN AROUND AND GO
ANOTHER WAY. KEEP CHILDREN AWAY FROM FLOODED AREAS. RECREATIONAL AND
AGRICULTURAL INTERESTS SHOULD REMAIN ALERT TO CHANGING RIVER
CONDITIONS.
FOR DETAILED FLOOD INFORMATION GO TO WEATHER.GOV/IND ON THE WEB AND
CLICK ON RIVERS AND LAKES.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE TIPPECANOE RIVER NEAR DELPHI.
* UNTIL LATE TONIGHT.
* AT 7:30 PM SUNDAY THE STAGE WAS 8.1 FEET.
* FLOOD STAGE IS 8.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING.
* FORECAST...IT WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY THIS
EVENING.
* AT 8.0 FEET...LOW AGRICULTURAL LANDS, RIVER PARKS AND A FEW LOCAL
ROADS FLOOD ALONG THE TIPPECANOE RIVER. OAKDALE PUBLIC ACCESS SITE
FLOODED.
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