SEVERE THUNDERSTORM WATCH 84 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EDT /2 AM
CDT/ WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN NORTHERN INDIANA
ADAMS ALLEN IN BLACKFORD
CASS IN DE KALB ELKHART
FULTON IN GRANT HUNTINGTON
JAY KOSCIUSKO LA PORTE
LAGRANGE MARSHALL MIAMI
NOBLE PULASKI ST. JOSEPH IN
STARKE STEUBEN WABASH
WELLS WHITE WHITLEY
IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST OHIO
ALLEN OH DEFIANCE FULTON OH
HENRY PAULDING PUTNAM
VAN WERT WILLIAMS
THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALBION, ANGOLA, ANTWERP,
ARCHBOLD, AUBURN, BASS LAKE, BERNE, BLUFFTON, BLUFFTON, BREMEN,
BROOKSTON, BRYAN, COLUMBIA CITY, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL,
CULVER, DECATUR, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, DUNKIRK, EDGERTON,
ELKHART, FORT WAYNE, FRANCESVILLE, FREMONT, GARRETT, GAS CITY,
GOSHEN, GRISSOM AFD, HARTFORD CITY, HICKSVILLE, HUNTINGTON,
KENDALLVILLE, KNOX, LA PORTE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER,
LIGONIER, LIMA, LOGANSPORT, MARION, MEDARYVILLE, MENTONE, MEXICO,
MICHIGAN CITY, MISHAWAKA, MONON, MONTICELLO, MONTPELIER,
MONTPELIER, NAPOLEON, NAPPANEE, NEW CARLISLE, NEW HAVEN,
NORTH JUDSON, NORTH MANCHESTER, OHIO CITY, OSSIAN, OTTAWA,
PANDORA, PAULDING, PAYNE, PERU, PLYMOUTH, PORTLAND, ROANOKE,
ROCHESTER, ROYAL CENTER, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, SOUTH BEND,
SOUTH WHITLEY, SPENCERVILLE, SWANTON, SYRACUSE, TOPEKA,
TRI-LAKES, UPLAND, VAN WERT, WABASH, WALKERTON, WARSAW, WAUSEON,
WINAMAC, AND WINONA LAKE.