Samantha Balchunas

Balchunas

DELPHI — The Delphi Police Department has found a a teen girl who had been reported missing since March 25.

According to Delphi Police Chief Brook McCain, the girl, identified as Samantha Balchunas, 15, of Delphi, was located in Lafayette and is back with her family.

Balchunas was last seen Wednesday at her home in Delphi. Earlier Friday, police issued a statement telling people to be on the lookout for her.

They described her as wearing a white hooded sweatshirt adorned with butterfly designs, blue jeans with holes, and white/black checkered Vans shoes.