...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT EDT /11 PM CDT/
TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTHERN INDIANA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTHERN INDIANA AND
NORTHWEST OHIO, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN
INDIANA, ADAMS, ALLEN IN, BLACKFORD, CASS IN, DE KALB, FULTON
IN, GRANT, HUNTINGTON, JAY, KOSCIUSKO, MARSHALL, MIAMI, NOBLE,
PULASKI, STARKE, WABASH, WELLS, WHITE, AND WHITLEY. IN
NORTHWEST OHIO, ALLEN OH, DEFIANCE, HENRY, PAULDING, PUTNAM,
AND VAN WERT.
* FROM MIDNIGHT EDT /11 PM CDT/ TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING HEAVY RAIN ARE
EXPECTED TO DEVELOP ALONG A STALLED FRONTAL BOUNDARY TONIGHT
INTO SATURDAY MORNING. THESE STORMS MAY BE CAPABLE OF PRODUCING
ONE TO ONE AND THREE QUARTERS INCHES OF RAINFALL WITH LOCALIZED
HIGHER AMOUNTS. THIS RAINFALL, OCCURING OVER MOIST SOILS MAY
RESULT IN FLOODING OF POOR DRAINAGE AREAS, AND RAPID RUNOFF MAY
CAUSE RAPID RISES ON AREA STREAMS, CREEKS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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