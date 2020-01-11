25 YEARS AGO

Adam Krintz was Woodlawn’s top scorer in the December Geography Bee. He earned the right to take the State Qualifying Test. The top 100 scorers in the state will compete at the State Geography Bee in March. Winners will be invited to a National Bee in Washington, D.C. A $25,000 college scholarship will be awarded to the National Bee winner.

50 YEARS AGO

In the History 10 project competition at Twin Lakes High School, from 150 entries, the winners are: Sally Stieg, Eric Olson, Jim Overbeck, Trina Murray, Colleen Blackburn, Kathy Markley, Connie Rodehan, Debbie Mills, Jan Harwood, Ron Massey, Charles Gately, Rick Roller and David Anderson.