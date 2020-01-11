...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH
SATURDAY EVENING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHERN INDIANA, SOUTHWEST MICHIGAN, AND
NORTHWEST OHIO, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN
INDIANA, ADAMS, ALLEN IN, BLACKFORD, CASS IN, DE KALB,
ELKHART, FULTON IN, GRANT, HUNTINGTON, JAY, KOSCIUSKO, LA
PORTE, LAGRANGE, MARSHALL, MIAMI, NOBLE, PULASKI, ST. JOSEPH
IN, STARKE, STEUBEN, WABASH, WELLS, WHITE, AND WHITLEY. IN
SOUTHWEST MICHIGAN, BERRIEN, BRANCH, CASS MI, HILLSDALE, AND
ST. JOSEPH MI. IN NORTHWEST OHIO, ALLEN OH, DEFIANCE, FULTON
OH, HENRY, PAULDING, PUTNAM, VAN WERT, AND WILLIAMS.
* FROM THIS EVENING THROUGH SATURDAY EVENING
* WIDESPREAD MODERATE TO HEAVY RAINFALL WILL OCCUR THIS EVENING
THROUGH SATURDAY EVENING. TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 5
INCHES ARE LIKELY ACROSS THE WATCH AREA. THE HEAVIEST RAINFALL
RATES ARE EXPECTED TONIGHT INTO SATURDAY MORNING, ESPECIALLY IN
EMBEDDED THUNDERSTORMS.
* FLOODING OF STREAMS, CREEKS AND LOW LYING AREAS, INCLUDING ROADS
AND UNDERPASSES, IS EXPECTED. IN ADDITION, SIGNIFICANT RIVER
FLOODING IS EXPECTED LATER THIS WEEKEND AND EXTEND THROUGH MUCH
OF NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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