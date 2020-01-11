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New Adult Books

“The Vanishing” — Jayne Ann Krentz

“Moral Compass” — Danielle Steel

“Breaking up with Sugar” — Molly Carmel (non-fiction)

“The Collagen Diet” — Dr. Josh Axe (non-ficiton)

New Youth/Teen Books

“The Toll” — Neal Shusterman

“Potion Masters: The Eternity Elixir” — Frank L. Cole

“Unseen Worlds” — Helene Rajcak and Damien Laverdunt

“Finding Narnia: The Story of C.S. Lewis and His Brother” — Caroline McAlister

EVENTS/PROGRAMS

  • Jan. 14, 10:30 a.m.: Story Time: Stories, songs, and an activity or craft for toddlers and preschoolers with their caregivers.
  • Jan. 14, 5 p.m.: Family Craft Night: We will be crafting sparkling icicles.
  • Jan. 18, 1 p.m.: Movie Matinee: We will be showing “Abominable.” Drinks and Refreshments are provided.
  • Jan. 21, 4-6 p.m.: VR Experience — Explore new worlds, or learn more about this one using virtual reality. This month’s theme: Sports.
  • Jan. 22, 6 p.m.: Delphi Public Library will host a monthly Cultural Cooking Club. This months theme: China.

For more information, visit our Facebook page (Library Northwest Carroll) or call 574-965-2382.