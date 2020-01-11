...A FLOOD WARNING CONTINUES FOR PORTIONS OF THE FOLLOWING WATERWAYS
IN INDIANA...
BIG BLUE RIVER...BIG WALNUT CREEK...DRIFTWOOD RIVER...EAST FORK
WHITE RIVER...EEL RIVER...FALL CREEK...FLATROCK RIVER...MILL
CREEK...MISSISSINEWA RIVER...SUGAR CREEK...TIPPECANOE RIVER...
WABASH RIVER...WHITE RIVER...WILDCAT CREEK...YOUNGS CREEK...
.MINOR TO MODERATE FLOODING CONTINUES ON MANY WATERWAYS LATE SUNDAY
AFTERNOON ON MOST WATERWAYS. THIS IS A RESULT OF COPIOUS RAIN THAT
FELL BETWEEN LATE THURSDAY AND LATE SATURDAY. RADAR PRECIPITATION
ESTIMATES INDICATE THE HEAVIEST RAINFALL OF UP TO NEARLY FOUR INCHES
FELL IN WESTERN INDIANA, CHIEFLY SOUTH OF INTERSTATE 74.
THE LARGE MAJORITY OF THE WABASH, WHITE, AND EAST FORK WHITE RIVERS
ARE EXPECTED TO FLOOD, WITH SOME LOCATIONS REACHING MODERATE FLOOD
STAGE. CRESTS ARE EXPECTED TO BE THE HIGHEST SINCE EITHER FEBRUARY
OR JUNE OF 2019.
AS OF LATE SUNDAY AFTERNOON, THE WABASH RIVER WAS RISING ALONG THE
ENTIRE LENGTH OF THE RIVER. THE CREST IS EXPECTED TO REACH LAFAYETTE
MONDAY MORNING. THE CREST ON THE WHITE RIVER IS APPROACHING
NOBLESVILLE. IT WILL BEGIN FALLING THERE ON MONDAY. THE CREST ON THE
EAST FORK WHITE RIVER IS IN THE COLUMBUS AND SEYMOUR AREAS. FLOODING
ON THE WABASH AND AND WHITE RIVERS WILL LAST INTO AT LEAST LATE NEXT
WEEK. FLOODING ON THE EAST FORK WHITE RIVER WILL LAST UNTIL PROBABLY
LATE MONDAY OR EARLY TUESDAY NEXT WEEK.
LITTLE OR NO PRECIPITATION IS IN THE FORECAST THROUGH WEDNESDAY, THUS
AREA WATERWAYS WILL BE ABLE TO CONTINUE THEIR MOVEMENT TO NORMAL
LEVELS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE INTO FLOOD WATER. TURN AROUND AND GO
ANOTHER WAY. KEEP CHILDREN AWAY FROM FLOODED AREAS. RECREATIONAL AND
AGRICULTURAL INTERESTS SHOULD REMAIN ALERT TO CHANGING RIVER
CONDITIONS.
FOR DETAILED FLOOD INFORMATION GO TO WEATHER.GOV/IND ON THE WEB AND
CLICK ON RIVERS AND LAKES.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE TIPPECANOE RIVER NEAR DELPHI.
* UNTIL LATE TONIGHT.
* AT 4:45 PM SUNDAY THE STAGE WAS 8.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 8.0 FEET.
* FORECAST...IT WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY THIS
EVENING.
* AT 8.0 FEET...LOW AGRICULTURAL LANDS, RIVER PARKS AND A FEW LOCAL
ROADS FLOOD ALONG THE TIPPECANOE RIVER. OAKDALE PUBLIC ACCESS SITE
FLOODED.
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