MONTICELLO — New Hope Lutheran Church and the First Presbyterian Church will conduct a joint outdoor worship service on the east side of the White County Courthouse.

It will be 9:30 a.m. Sept. 29. The service will feature a joint choir with both churches and a message by Pastor Doug Givan, of the New Hope Lutheran Church.

There will be a time of fellowship immediately following the service inside the First Presbyterian Church.

The public is invited to attend the service.