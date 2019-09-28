...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT /4 AM CDT/
SATURDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHERN INDIANA AND SOUTHWEST MICHIGAN, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN INDIANA, ELKHART, FULTON IN,
KOSCIUSKO, LA PORTE, MARSHALL, PULASKI, ST. JOSEPH IN, STARKE,
AND WHITE. IN SOUTHWEST MICHIGAN, BERRIEN AND CASS MI.
* UNTIL 5 AM EDT /4 AM CDT/ SATURDAY
* ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 1 TO 2 INCHES WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS IN EXCESS OF 3 INCHES ARE EXPECTED. INTENSE DOWNPOURS
FROM THUNDERSTORMS WILL ALLOW RAINFALL TO QUICKLY RUNOFF AND
CAUSE FLASH FLOODING OF STREETS, FIELDS, AND LOWLAND AREAS.
RUNOFF, AND ASSOCIATED FLASH FLOODING, WILL BE ESPECIALLY
SIGNIFICANT IN URBAN AREAS. PORTIONS OF THE WATCH AREA ALSO
RECEIVED HEAVY RAINFALL EARLIER FRIDAY AFTERNOON AND EVENING.
RUNOFF FROM ADDITIONAL HEAVY RAINFALL MAY LEAD TO FLASH
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
ALWAYS TAKE AN ALTERNATE ROUTE IF WATER IS CROSSING THE ROAD.
TURN AROUND, DON'T DROWN. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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