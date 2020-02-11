...A FLOOD WARNING CONTINUES FOR PORTIONS OF THE FOLLOWING WATERWAYS
IN INDIANA...
DRIFTWOOD RIVER...EAST FORK WHITE RIVER...EEL RIVER...SUGAR CREEK...
WABASH RIVER...WHITE RIVER...
.FLOODING IS UNDERWAY ALONG SEVERAL CENTRAL AND SOUTHERN INDIANA
WATERWAYS AS A RESULT OF UP TO 2 INCHES OF PRECIPITATION THAT FELL
SUNDAY INTO MONDAY. THE CORE OF HEAVIEST PRECIPITATION OCCURRED
WITHIN 50 MILES NORTH AND SOUTH OF INTERSTATE 70 ACROSS THE STATE.
THE BULK OF THE WATER WILL SHOW UP IN THE WHITE RIVER SOUTH OF
INDIANAPOLIS, WHERE CRESTS ARE EXPECTED TO BE UP TO ABOUT 5 FEET
ABOVE FLOOD STAGE. FLOODING ALONG THE LOWER REACHES OF THE WABASH
AND WHITE RIVERS CURRENTLY ARE PREDICTED TO LAST UNTIL THE END OF
NEXT WEEK.
THE LATEST FORECAST MODEL DATA IS NOW PREDICTING FLOOD CRESTS ALONG
THE WHITE RIVER TO BE LOWER THAN WHAT WAS PREDICTED MONDAY MORNING.
THIS WILL GIVE US CRESTS LOWER THAN WHAT WE SAW IN JANUARY.
PREDICTIONS FOR THE WABASH ARE VERY SIMILIAR TO MONDAY'S
PREDICTIONS.
FLOOD IMPACTS SHOULD MAINLY BE CONFINED TO ROADS NEAR THE WATERWAYS,
AGRICULTURAL LAND, BOTTOMLANDS, AND LEVEES. PLEASE SEE THE SPECIFIC
IMPACTS LISTED FOR YOUR LOCATION OF INTEREST BELOW OR BY GOING TO
THE WEB PAGE DESCRIBED BELOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE INTO FLOOD WATER. TURN AROUND AND GO
ANOTHER WAY. KEEP CHILDREN AWAY FROM FLOODED AREAS. RECREATIONAL AND
AGRICULTURAL INTERESTS SHOULD REMAIN ALERT TO CHANGING RIVER
CONDITIONS.
FOR DETAILED FLOOD INFORMATION GO TO WEATHER.GOV/IND ON THE WEB AND
CLICK ON RIVERS AND LAKES.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE WABASH RIVER AT LAFAYETTE.
* FROM THIS EVENING TO LATE SATURDAY NIGHT.
* AT 11:30 AM TUESDAY THE STAGE WAS 9.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 11.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY THIS EVENING AND CONTINUE TO
RISE TO NEAR 12.0 FEET BY WEDNESDAY AFTERNOON. IT WILL FALL BELOW
FLOOD STAGE BY SATURDAY AFTERNOON.
* AT 12.0 FEET...HIGH WATER AFFECTS A FEW LOW RIVER CABINS AND COUNTY
ROADS.
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