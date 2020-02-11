Aviators cap

The Aviators are pleased to announce that all kids at the Aviators game on Saturday, July 11 will receive an Aviators Ace logo cap courtesy of the Carpenters Local 215.

LAFAYETTE – The Aviators are pleased to announce that all kids at the Aviators game on Saturday, July 11 will receive an Aviators Ace logo cap courtesy of the Carpenters Local 215.

We are a proud support of the Lafayette Aviators for what they bring to the Greater Lafayette Community,” said David Brettnacher, President of Carpenters Local 215. “We are a local organization that has been helping build Lafayette since 1889. Our members live, work and support the Lafayette community and the Aviators.”

Tickets for Cap Night are available for purchase as part of the Aviators 5-Pack which include tickets to Opening Night and additional ‘prime’ events Fans save 20% when they purchase a 5-Pack over single game ticket prices.

Tickets for Cap Night can also be secured through the Aviators Flex Plans which allow fans to purchase a package of tickets which can be used for any game in any combination with savings of 25% or more.