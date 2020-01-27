2nd Grade
ALL A HONOR ROLL
Brooklynn Anderson, Logan Bailey, Tobias Richardson, Amelia Tifoideo, Odin Wendelburg, Wyatt Wilkins
A/B HONOR ROLL
Ryder Conley, Bradley Cooper, Jace Cooper, Selena Delbrey, River Ferry, Juliet Grammer, Nickolas Guthrie, Nathan Waylan Hale, Benjamin Steele, Suleyma Vaquerano, Corynn Watkins
3rd Grade
ALL A HONOR ROLL
Rylyn Barlog, Sadie Muilenburg, Nolan Roberts, Dylan Shreve
A/B HONOR ROLL
Ronnie Breneman, Evan Coleman, Braelyn Cottrell, Lukas Dunn, Brody Fowle, Ceagan Heilman, Nolan Hudac, Kain Laskey, Ryan Neal, Victoria Piske, Isaiah Spencer, Madalynn Vaught
4th Grade
ALL A HONOR ROLL
Gavin Holleman, Rylynn Klemz, Reyna Laininger, Liam Skinner, Rexford Wilkins
A/B HONOR ROLL
Laura Adler, Brooklynn Bajda, Sophia Becker, Jackson Bothwell, Kennedee Cooper, Jimena Diaz, Jaslynn Early, Hayden Gatch, Domanic Hudec, Sydnee Morales, Nathan Nolan, Addyson Patterson, Zane Purkey, Gracie Vaught, Tristin Villanueva, Callie Williams
5th Grade
ALL A HONOR ROLL
Brianna Anderson, Layla Padlo, Rusty Shaw, Alessandro Tifoideo
A/B HONOR ROLL
Madalyn Allen, Elizabeth Chubb, Kaylynn Dyer, Jacob Murdock, Cassidy Nolan, Landon Russell
6th Grade
ALL A HONOR ROLL
Kian Laskey, Aaron Turner, Isabella Winebrenner
A/B HONOR ROLL
Nicholas Bartrom, Bella Breneman ,Tyler Crane, Aubrey Eller, Lillian Gatch, Cessalye Hesh, Hudson Ivey, Piper Ivey, Jonathon Kinsey, Savannah Leininger, Isaac Lewandowski, Saraya Nava, Amelia Nordyke, Shelbie Pennington, Tanner Kye Sadowski, Megan Shreve, Luke Zander
Lincoln Elementary 1st Semester - Merit Roll 2019-2020
1st Grade
Jace Bothwell, Jaxon Bradburn, Oscar Campos, Erik Carabantes, Kelci Clark, Kendele Cunningham, Kierstin Cunningham, Wyatt Donaldson, Allison Donato, Taylor Dyer, Seth Garner, Evelyn Guthrie, Wesley Hill, Michael Hull, Arthur Hutchins, Kali Kuiper, Aubree Laws, Liliana Lotter, John Lutz, Brayden Mack, Olivia Murdock, Reese Neal, Alaina Ocampo, Zeke Purkey, Sophia Reyes, Helynn Snyder ,Rylee Vitoux, Lillianna Wilson
Kindergarten
Grayson Askren, Landon Babbitt, Giulijana Blondeel, Isabella DeBeneditto, Nicholas Grammer, Cheyanne Holstein-Booker, Easton Klemz, Natalie Leach, Kirra Olson, Ryder Reyes, Amelia Riechers, Emma Sons, Elion Spencer, Matthias Tifoideo, Charlotte Wilkins