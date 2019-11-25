Congratulations to the winners of KV Post News and Save-A- Lot Turkey Give Away Contest. Please pick up your gift certificate from the KV Post News and take to the Save -A-Lot in Wheatfield to get your turkey!

Paul Bovenkirk of DeMotte

Dawn Stalbaum of Wheatfield

Melvin Szudarski of DeMotte

Donna Bowden of DeMotte

Patricia Essary of Wheatfield