...HEAVY RAIN LIKELY TONIGHT AND AT TIMES ON SATURDAY...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM CST /7 PM EST/ THIS
EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, COOK, DUPAGE, FORD, GRUNDY,
IROQUOIS, KANKAKEE, KENDALL, LIVINGSTON, AND WILL. IN
NORTHWEST INDIANA, BENTON, JASPER, LAKE IN, NEWTON, AND
PORTER.
* FROM 6 PM CST /7 PM EST/ THIS EVENING THROUGH SATURDAY
AFTERNOON
* WHAT...MODERATE TO HEAVY RAIN WILL ENVELOP THE AREA THIS
EVENING AND CONTINUE INTO SATURDAY MORNING BEFORE BECOMING
MORE PERIODIC AND EVENTUALLY CHANGING OVER TO WINTRY
PRECIPITATION SATURDAY AFTERNOON OR NIGHT. RAINFALL TOTALS
THROUGH SATURDAY AFTERNOON OF TWO TO FOUR INCHES ARE EXPECTED,
WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE HEAVY RAIN TOTALS
AND RAINFALL RATES MAY CAUSE FLOODING OF AREA RIVERS AND POOR
DRAINAGE AREAS.
* IMPACTS...ROADS THROUGH LOW LYING FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUSCEPTIBLE TO POSSIBLE CLOSURES, INCLUDING VIADUCTS IN URBAN
AREAS. IF FLOODING RESULTS, FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
BASEMENT FLOODING WILL BE POSSIBLE IN TYPICALLY FLOOD PRONE
AREAS. MAIN STEM RIVER, TRIBUTARY, AND SMALL STREAM FLOODING
IS LIKELY WITH THE AMOUNT OF RAINFALL FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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