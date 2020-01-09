4-H

JASPER COUNTY — 4-H volunteers, youth leaders and Junior Leaders are invited to the area-wide 4-H Grows Leaders workshop on Saturday, Feb. 1.

The workshop will be held at Trinity United Methodist Church in Rensselaer. It will begin at 8 a.m., CST, and the cost is $10. Payment can be made the morning of the workshop.

The workshop will give both youth and adults a chance to network with others from across the area as well. All will meet together the first half of the workshop before attendees are split up in adult and youth volunteer sessions.

Topics will include 4-H Healthy Living, Growing Teams, Enhancing Engagement, A Culture of Belonging, Cultivating Leaders and Combating Conflict.

Register by Friday, Jan. 24 at //bit.ly/4Hgrowsleaders.com.

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