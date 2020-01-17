There will be a community technology class for the public to better stay communicated with the Milford Public Schools.

The goal is teach how to navigate the schools’ website and other platforms of communication, and it will take suggestions on ideas for future community classes.

This is set for 6-7 p.m. Jan. 30 at the high school. There is no admission cost.

Call the district office at 815-889-5176 to reserve a spot.