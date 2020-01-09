...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, COOK, DUPAGE, FORD, GRUNDY,
IROQUOIS, KANKAKEE, KENDALL, LIVINGSTON, AND WILL. IN
NORTHWEST INDIANA, BENTON, JASPER, LAKE IN, NEWTON, AND
PORTER.
* FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* WHAT...PERIODS OF MODERATE TO HEAVY RAIN MAY CAUSE FLOODING OF
AREA RIVERS AND POOR DRAINAGE AREAS. RAINFALL TOTALS THROUGH
SATURDAY AFTERNOON OF TWO TO FOUR INCHES ARE EXPECTED, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* IMPACTS...ROADS THROUGH LOW LYING FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUSCEPTIBLE TO POSSIBLE CLOSURES, INCLUDING VIADUCTS IN URBAN
AREAS. BASEMENT FLOODING WILL BE POSSIBLE IN TYPICALLY FLOOD
PRONE AREAS. MAIN STEM RIVER, TRIBUTARY, AND SMALL STREAM
FLOODING IS LIKELY WITH THE AMOUNT OF RAINFALL FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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