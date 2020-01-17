...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 4 PM CST /5PM EST
THIS AFTERNOON UNTIL 6 AM CST /7 AM EST/ SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. SNOW WILL BEGIN BY LATE
AFTERNOON AND CONTINUE INTO THIS EVENING. SNOWFALL IS EXPECTED
TO BE MODERATE TO HEAVY AT ONSET, WITH RATES OF ONE HALF TO ONE
INCH PER HOUR. NEARLY ALL OF THE SNOW WILL FALL BY LATE EVENING,
WITH THE SNOW CHANGING TO SLEET AND FREEZING RAIN BY MIDNIGHT
BEFORE BECOMING ALL RAIN OVERNIGHT. TOTAL WET SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
TWO TENTHS OF AN INCH POSSIBLE.
* WHERE...KANKAKEE, WILL AND IROQUOIS COUNTIES IN ILLINOIS AND
LAKE, PORTER, NEWTON, JASPER AND BENTON COUNTIES IN NORTHWEST
INDIANA.
* WHEN...UNTIL 6 AM CST /7 AM EST/ SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT PORTIONS OF THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...A LULL IN PRECIPITATION IS EXPECTED
SATURDAY MORNING BEFORE A STRONG COLD FRONT BRINGS RAPIDLY
FALLING TEMPERATURES, SCATTERED SNOW SHOWERS, AND STRONG
WESTERLY WINDS GUSTS OF 45 MPH SATURDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR ILLINOIS CAN BE OBTAINED ON THE
INTERNET AT WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM. THE LATEST ROAD
CONDITIONS FOR INDIANA ARE AVAILABLE BY CALLING 18002617623.
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