...HEAVY RAINS EXPECTED TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL ILLINOIS AND SOUTHEAST ILLINOIS,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST CENTRAL ILLINOIS,
CHAMPAIGN, CLARK, COLES, CUMBERLAND, DOUGLAS, EDGAR, AND
VERMILION. IN SOUTHEAST ILLINOIS, CLAY, CRAWFORD, EFFINGHAM,
JASPER, LAWRENCE, AND RICHLAND.
* THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* PERIODIC HEAVY RAIN SHOWERS ARE LIKELY TO CONTINUE OVERNIGHT
THROUGH SATURDAY. WIDESPREAD RAIN TOTALS OF 3 TO 4 INCHES, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE FOR THE ENTIRE EVENT.
* THESE FORECAST RAIN AMOUNTS COULD LEAD TO FLOODING OF LOW
LYING AREAS WHICH COULD IMPACT SOME ROADS. IN ADDITION, URBAN
FLOODING IS POSSIBLE, ESPECIALLY WHERE STORM DRAINS ARE
OBSTRUCTED. RISES ON AREA RIVERS AND STREAMS ARE POSSIBLE,
WHICH MAY LEAD TO FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR
POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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