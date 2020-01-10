Ella Mae Allen

Ella Mae Allen, 85, of Rossville, IL, passed away at 3:01 A.M. Wednesday January 8, 2020, at her home. She was born August 13, 1934, in Marine City, MI, the daughter of Charles Elmer and Theresa (Benedict) Ware.

A visitation will be held 5–7 p.m. Jan. 17 at Anderson Funeral Home, 427 E. Main St. Hoopeston. The funeral service will be held at 10 a.m. Jan. 18 at the funeral home, with Ron Weishaar officiating. Following the service, cremation rites will be accorded, and no burial will be held.

Anderson Funeral Home in Hoopeston is handling the arrangements.

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