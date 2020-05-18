...COLD AIR FUNNELS SIGHTED OVER CENTRAL ILLINOIS...
A STORM SPOTTER REPORTED A COLD AIR FUNNEL NEAR CERRO GORDO IN
PIATT COUNTY AROUND 1135 AM. OTHER COLD AIR FUNNELS HAVE BEEN
REPORTED IN NORTH CENTRAL ILLINOIS IN PUTNAM COUNTY.
ATMOSPHERIC CONDITIONS EXIST ACROSS CENTRAL ILLINOIS THAT FAVOR
THE FORMATION OF COLD AIR FUNNELS. COLD AIR FUNNELS ARE NORMALLY
NOT ASSOCIATED WITH THUNDERSTORMS. THEY FORM OUT OF THE BOTTOM OF
CLOUDS, SPIN, AND DIP DOWN TO WITHIN SEVERAL HUNDRED FEET OF THE
GROUND.
THE COLD AIR FUNNELS MAY LAST FOR SEVERAL MINUTES, OCCUR A NUMBER OF
TIMES DURING THE AFTERNOON, AND REMAIN IN THE SAME GENERAL AREA. THEY
NORMALLY DISSIPATE COMPLETELY TOWARD SUNSET.
IN RARE INSTANCES, THESE FUNNELS MAY BRIEFLY TOUCH DOWN. STAY ALERT AND
BE PREPARED TO MOVE QUICKLY TO A SAFE SHELTER IF A FUNNEL CLOUD
APPROACHES THE GROUND.