Second Semester Distinguished Honor Roll
Grade 9
Ariana Bullinger
Bailey Coffing
Ethan Connolly
Erica Estes
Dane Gerling
Halle Grady
Jackson Kindell
Ashlynn Livengood
Conlan Moore
Evan Norton
Reese Sly
Luke Stewart
Micah Stonecipher
Lauren Vale
Grade 10
Abigail Bealer
Emily Bonner
Andrew Boyd
Tyleigh Cates
Fatih Daniels
Ethan Dixon
Karsyn Engle
Jayma Girdler
Bernadette Goeppner
Haley Harmeson
Hailynn Herzog
Eliza Holycross
Sierra Krepton
Holly Linville
Briley Peyton
Cora Reynolds
Peyt Shumaker
Calvin Springer
Emma Taylor
Katie Woodrow
Grace Wright
Grade 11
Benton Berger
Morgan Dexter
Katelyn Duncan
Daisy Goeppner
Jeanette Hernandez-Sanchez
Asa Hohenstein
Emily Jean
Kole McLellan
Erin Reynolds
Kenzie Richardson
Sarah Smaltz
Aubrey Stonecipher
Keragan Townsend
Hallee Wooster
Grade 12
Faith Barnes
Colton Brown
Dalton Connolly
Allie De Roeck
Logan Herzog
Grayson Kleist
Hope Linville
Nikki McConnell
Olivia McGurk
Corinne Moore
Chloe Morris
Haylee Shank
Abby Swaney
Second Semester Honor Roll
Grade 9
Shayla Dunbar
Zachary Eaton
Nick Ferati
Jackson Frieze
Kavan Fye
Avery Jumps
Duncan Keller
Lauryn Kempen
Quinton Lancaster
Isabella Lynch
Abbigayle Messick
Lily Mullins
Kaleb Parkhurst
Myles Potter
Tanner Schaeffer
Alexandra Seldomridge
Ty Smaltz
Allison Swaney
Gabriel Warrick
Elli Williamson
Ethan Wise
Wyatt Woodrow
Layton Wooster
Gavin Wright
Grade 10
Samuel Christoff
Trece Claypool
Mackenzie Cope
Amber Cruser
Neil Ellmore
Luke Hanson
Alex Hicks
Emily Holycross
Hannah Hunter
Vivian Jacobs
Alan Karrfalt
Chloe Martin
Paige Messmore
Briana Nelson
Aimee Pickel
Nolan Potter
Kayleigh Ragsdale
Jack Stewart
Ethan Streuer
Nicholas Turner
Savion Waddell
Grade 11
Elijah Batley
Alex Black
Brydan Gaskill
Brandon Glover
John Kiger
Jesee Lawson
Makayla Norwell
Lillian Ramirez
William Royce
Isabel Seldomridge
Jessalynn Simpkins
Grade 12
Kirsten Abernathy
Tanner Dreher
Devon Durant
Matthew Fowler
Kamryn Gerling
Lidia Hanson
Daniel Keller
Madi Kilby
Faith Lancaster
Mackenzie Livengood
Ryen Marrow
Brennon Townsend
Cori Wallace